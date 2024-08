Morgan Stanley sier at en «nedtur i globale teknologiaksjer nesten er garantert neste år».

– Det vil komme som følge av en høyst sannsynlig reversering i inntektsvekst og trang etterspørsel.

– Enkelte segmenter av teknologi – som halvledere og chipper brukt til kunstig intelligens – kan bli truffet hardest med tanke på høyere volatilitet.

Likevel peker banken på at disse effektene vil merkes i hele teknologisektoren.

Blir vanskelig fremover

Morgan Stanley sier at halvlederindustrien er «sent i syklusen og beveger seg fra optimisme til eufori», og mener risk/reward ikke er så attraktiv lenger.

– Det er ingen tvil om at det er en åpenbar kortsiktig etterspørsel, men nøkkelspørsmålet er hva som kommer til å drive etterspørselen for kunstig intelligens i 2025 og 2026, sier Morgan Stanley.



– Til tross for mangelen på chipper til kunstig intelligens må vi huske at dette toget ikke vil kjøre for evig. Til slutt vil tilbudet på chipper ta igjen etterspørselen. Og da blir det vanskeligere å holde oppe den fremgangen vi ser i dag.

Morgan Stanley tror at topplinjeveksten vil moderere seg inn i 2025.

Les også Kjendisrush til kunstig intelligens Med Sundt, Stokke, Stein Erik Hagen og Stanfords StartX på eiersiden har McKinsey-veteran supervekst Tor Jakob Ramsøy på kunstig intelligens for industrien.

Kjøp disse aksjene

For å posisjonere seg for teknologinedturen, sier Morgan Stanley at man bør gå for kvalitetsnavn med sterk fri kontantstrøm, så vel som aksjer med billig verdsettelse.

– Etter hvert vil stormen passere og de tradisjonelle lederne som Samsung, TSMC og Apple for eksempel, vil være på førsteplass for den neste vekstkurven i teknologisektoren.

Nvidia har vært ledestjernen i kunstig intelligens og Morgan Stanley sier det kan være for tidlig å si at toppen er nådd. Kunstig intelligens fortsetter å være motstandsdyktig og Nvidia er godt posisjonert til å fortsette å tjene penger på investeringene sine – kanskje enda raskere enn før, ifølge meglerhuset.

Et annet segment er IT-maskinvare. Historisk har syklusene i dette segmentet vart i fire til seks kvartaler, og S&P 500 har blitt sterkt utkonkurrert i det siste av denne sektoren. Nå er syklusen to til tre kvartaler gammel, ifølge Morgan Stanley, så det er dermed mer igjen her. Morgan Stanley liker Apple, Seagate og Dell.

Les også Sammenligner kunstig intelligens med atomvåpen Buffett spår massiv vekst i KI-bedrageri, og sammenligner teknologien med atomvåpen

Videre nevner Morgan Stanley de de omtaler som flere «fundamentale navn» som de mener det kan være lurt å kjøpe.

Samsung: Under en nedtur endrer man fokus på hvilke kriterier man setter i potensielle aksjer. Og under en nedtur foretrekker Morgan Stanley heller Samsungs defensive egenskaper som inntjeningsstabilitet fremfor vekst.

TSMC: Morgan Stanley liker at TSMC har kvalitet og er defensiv i natur.

Quanta: Banken sier at PC-produsenten har en sterk balanse og genererer sterk kontantstrøm med voksende eksponering mot datasenter infrastruktur i kunstig intelligens universet, og anbefaler kjøp under en nedtur.