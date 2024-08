Hizbollah-angrep løfter oljeaksjer

Geopolitisk usikkerhet forblir et viktig tema for investorene, og etter helgens rakettregn i Israel og Libanon ser energimarkedet en reell risiko for at israelerne ødelegger iranske oljeanlegg. Dette bidro til at Brentprisen mandag ettermiddag var opp med mer enn 3 prosent, til 81,50 dollar fatet. Dersom økningen blir varig, kan dyrere varetransport presse opp prisnivået i butikkene . Fenomenet er imidlertid positivt for energiselskaper, og mandag ettermiddag var Diamondback Energy, EOG Resources og Devon Energy opp med 2-3 prosent.

Børsene preges også av sentralbankenes uttalelser, inkludert Jerome Powells tale i Jackson Hole før helgen. Fed-sjefen var overraskende «duete» i sine vendinger, noe som bidro til at gullprisen satt en ny rekord mandag, mens renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner holdt seg på 2,8 prosent, og de fleste internasjonale børsindeksene steg.

I derivatmarkedet er et rentekutt på et kvart prosentpoeng fremdeles regnet som det mest sannsynlige scenarioet i september. Deretter ventes en senking på et halvt prosentpoeng i november og et kvart prosentpoeng i desember.

Utviklingen kan virke som den reneste gavepakke til børsinvestorene. Imidlertid hører det med til sjeldenhetene at Fed funds-renten barberes med et helt prosentpoeng på bare fire måneder, og når det skjer, skyldes det vanligvis en dramatisk økonomisk oppbremsing, en finanskrise og/eller et børskrakk. De seneste gangene det skjedde var i forbindelse med corona-nedstengningene i 2020, finanskrisen i 2008-2009, dotcom-krakket rundt årtusenskiftet og USAs sparebankkrise i 1989-1993.

Ifølge Ifo Institute er Europas største økonomi allerede på full fart inn en økonomisk krise. Advarselen kom i forbindelse med fremleggelsen av selskapets rapport for juli, som viste at Tysklands forretningsklima blir stadig verre. Årsaken er både elendige gjeldende forhold og økt pessimisme.

I USA sank ordrer for varige goder med 0,2 prosent fra juni til juli, dersom man ekskluderer den volatile transportsektoren, som blant annet omfatter store bestillinger av fly.