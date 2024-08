Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Norges 180 viktigste aksjeinvestorer har lagt bak seg et gnistrende år. Fremgangen i fjor var på 20 milliarder kroner – fra 5 milliarder i minus til 15 milliarder i pluss.

Johan H. Andresen, Arne og Marianne Blystad, Frederik Mohn og Anders Misund gjorde opp fjoråret med milliardoverskudd. Hakk i hæl fulgte Harald Moræus-Hanssen, Trond Mohn og Christen Sveaas.

Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP, ønsker strakstiltak for olje- og gassindustrien, som han mener går fra krise til krise. Han frykter vi kan få en situasjon lignende oljekrisen, men påpeker en forskjell: Nå vet vi at krisen kommer.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil imidlertid ikke etterkomme Hersviks ønsker. Han mener det ikke er behov for noen ny, stor pakke for norsk sokkel.

Flere store investorer lempet ut aksjer under kurshavariet i Nykode Therapeutics i forrige uke. Nye aksjonærlister viser at Simen Thorsen, Tore Aksel Voldberg, Runar Vatne, Lars Nilsen og Edvin Austbø alle har solgt større poster.

Bakgrunnen for kursraset var et varsel fra Nykode om at selskapet legger ned en studie for behandling av livmorhalskreft.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om de nye kostholdsrådene fra Helsedirektoratet, som oppfordrer oss til å spise sunnere. Hvordan kommer vi dit? Det første svaret fra de fleste er å gjøre frukt og grønt billigere, og det ropes på momskutt.

Dessverre er det ikke så enkelt. Hvis staten skulle fjerne eller redusere momsen, vet vi ikke hva som skjer med prisen. Kjøpmannen kan jo velge å beholde kuttet selv, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 2. kv.:

Måsøval: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Bouvet: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Capsol Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 08.15

Eidesvik Offshore: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Lifecare: Kl. 07.00, hos Carnegie kl. 12.00, webcast

Rana Gruber: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Reach Subsea: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30

SmartCraft: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00