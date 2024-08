Svak oppgang på tam Wall Street dagen før «verdens viktigste selskap» leverer tall

Apple endte dagen opp 0,4 prosent, mens Meta falt 0,4 prosent. Microsoft steg marginale 0,08 prosent, mens Alphabet falt 0,9 prosent. Tesla og Amazon er de eneste aksjene med utslag større enn prosenten, med fall på henholdsvis 1,9 prosent og 1,4 prosent.

Luksusbilprodusenten Ferrari ga gass og steg 1,9 prosent etter at Morgan Stanley nok en gang økte kursmålet på aksjen. Analytiker Adam Jonas trekker frem en stor andel trofaste kunder og lav eksponering mot det trege Kina-markedet som katalysatorer for at det italienske bilmerket skal kjøre raskere fremover enn andre luksusaksjer.

Super Micro Computer er i hardt vær tirsdag, da Hindenburg Research kommer med alvorlige anklager mot teknologiselskapet. Analysebyrået trekker frem tvilsom regnskapsføring, brudd på sanksjoner og rask gjenansettelse av sjefer som var involvert i en tidligere regnskapsskandale. Selskapet startet dagen med et bratt fall, men hentet seg noe inn og endte ned 2,6 prosent for dagen.

Slankegiganten Eli Lilly annonserte tirsdag en billigere versjon av sin slankemedisin Zepbound. Den nye versjonen kutter månedsprisen med 50 prosent og skal gi selskapet økte markedsandeler. Aksjen fordøyde nyheten med en oppgang på 0,35 prosent.

Konkurrenten Novo Nordisk falt for øvrig 0,1 prosent.

Ellers hoppet insulinprodusenten Insulet 6,6 prosent på nyheten om at det amerikanske mat- og helsetilsynet godkjenner Omnipod 5-systemet for automatisk insulintilførsel for voksne med type 2 diabetes.

Mandag stupte PDD Holdings, morselskapet til den kinesiske netthandelsbutikken Temu, 28,5 prosent etter at selskapet la frem skuffende resultater for andre kvartal. Tirsdag startet aksjen med oppgang, men den sure stemningen fortsatte og aksjen endte ned 4,1 prosent.

Olje

Stemningen i oljemarkedene surnet betraktelig tirsdag, da investorene ser for seg at oljestansen i Libya vil bli kortvarig. Landet, som produserer drøyt 1,2 millioner fat daglig og primært eksporterer til Europa, innførte mandag «force majeure» på alle sine oljefelt, terminaler og oljefasiliteter.

Nyheten sendte oljeprisene opp over tre prosent mandag. Tirsdag er imidlertid oppgangen forduftet, da WTI-olje med levering oktober falt 2,27 prisent til 75,66 dollar fatet, og Brent-olje med levering oktober falt 2,21 prosent til 79,63 dollar fatet.