Tidligere Kredinor-sjef Klaus-Anders Nysteen planlegger å skyte inn ti millioner kroner i frisk egenkapital i den kriserammede banken Mybank, i lag med BCG-direktør Gustav Gotteberg. Det skriver Dagens Næringsliv.

Kapitalinnhentingen priser banken til 100 millioner kroner. Nysteen og Gotteberg vil få en eierandel på rett under fire prosent hver. Eksisterende eiere, deriblant eks-styreleder og nest største eier Espen Aubert, vil få muligheten til å ta del i en reparasjonsemisjon på ti millioner kroner.

Forslaget skal stemmes over på en ekstraordinær generalforsamling 11. september.

Ny strategi

Nysteen, som i desember ble kastet som konsernsjef i Kredinor, har sammen med Gotteberg og Monobank-grunnlegger Bent Gjendem lagt frem forslag til en ny forretningsmodell for den kontroversielle banken. Fremover skal det satses på boliglånskunder med lav belåningsgrad.

– Mybank har jobbet med omstartslån mot de kundene som har betalingsanmerkninger og en krevende økonomi, og det har vært med alle gode intensjoner, men man ser at resultatene er for svake, sier Nysteen til DN.

– Vi vil skape en ny digitalbank, kall det Skandiabanken eller Bulder 2.0. Forskjellen er at de to ikke egentlig er banker, men konsepter innenfor andre banker.

Henter i to omganger

For å finansiere veksten, ønsker selskapet å hente opptil en milliard kroner over flere omganger de to neste årene.

«For å finansiere vekst i tråd med ny strategi vil det i 2025 bli gjennomført en eller to emisjoner med mål om å hente inntil 500 millioner kroner i ny kapital. Med dagens planer må en tilsvarende emisjon på inntil 500 millioner kroner finne sted også i 2026», skriver selskapet i innkallingen til generalforsamlingen.

De skriver videre at banken vil kreve et utlånsvolum på 15 milliarder for å oppnå et nullresultat. Det ventes å oppnås i 2027.

Følges av Finanstilsynet

Kontroversene har stått i kø for Mybank, som tapte 25 millioner kroner i 2023. Banken hadde ved utgangen av året rundt 400 millioner kroner i misligholdte boliglån, tilsvarende 37 prosent av porteføljen. 300 millioner er knyttet til 20 låneengasjement.

I april forlot daglig leder Caroline Kvam Stokke stillingen, etter å ha erstattet Håkon Reistad Fure som gikk av i september 2022. Fure gikk av etter at Finanstilsynet varslet banken om den kunne bli pålagt å skifte daglig leder.

Banken har ved flere anledninger hatt Finanstilsynet i nakken, og ble i januar 2023 ilagt et overtredelsesgebyr på 4,5 millioner kroner for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Kapital har omtalt MyBank i en rekke artikler. Der har det blitt beskrevet hvordan en svært høy andel av eiendommene i bankens portefølje enten er besluttet tvangssolgt, eller står i fare for å bli det.