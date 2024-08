Stor interesse for ukrainsk gjeld – taper 37 prosent i restrukturering

I 2022 ble Ukraina og kreditorer enige om å stanse betalinger på statsgjelden i landet da budsjettet var under sterkt press etter Russlands invasjon. Ukraina hadde frem til 1. august i år før de måtte starte å utbetale, men inngikk en ny avtale med noen av kreditorene 22. juli.

Nå viser innsendelser til London-børsen at Ukraina mottok bred støtte fra private kreditorer, og har restrukturert utenlandske obligasjoner til rundt 209,9 milliarder kroner, skriver Bloomberg.

Alle ville med

97 prosent av investorer som eier ukrainsk utenlandsgjeld, rundt 20 milliarder dollar, var enige om å bytte gamle obligasjoner mot nye. Minst to tredjedeler måtte godkjenne avtalen for at den skulle være bindende for alle.

Vilkårene i restruktureringen innebærer nominelle tap på 37 prosent fordelt på 13 ulike obligasjoner, og investorene gikk glipp av rundt 8,67 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Videre heter det at forfallsdatoen blir forlenget og rentene reduseres, noe som vil spare Ukraina rundt 11,4 milliarder dollar i løpet av tre år, og 22,75 milliarder dollar innen 2033.

«Restruktureringen er et avgjørende skritt for å sikre at Ukraina opprettholder stabilitet i budsjettet for å kunne finansiere forsvaret, og andre poster som helsevesen, utdanning og sosiale tjenester,» sa Serhiy Marchenko, finansminister i Ukraina.

IMF var nøkkelen

Det internasjonale pengefondet (IMF) støttet avtalen og var viktig for å få den på plass, ifølge Bloomberg.

Ukraina har et utestående lån hos IMF på 15,6 milliarder dollar som løper til starten av 2027. Senere i uken vil IMF møte tjenestemenn fra landet for å gjennomgå budsjettutsikter. Samtidig skal IMF bestemme om de skal utbetale enda mer – 1,1 milliard dollar.