Siden finanskrisen i 2008 har Federal Reserve årlig gjennomført stresstester av landets største banker. Resultatene fra hvordan «dommedagsscenarioene» påvirker bankenes balanse brukes til å avgjøre hvor mye kapital hver enkelt bank må sitte på for å kunne absorbere de potensielle tapene.

Etter årets stresstest meldte Fed at bankene satt på nok kapital til å stå av en eventuell krise. Det var godt nytt for aksjonærene. I etterkant av resultatene annonserte flere av bankene at de ville øke utbyttet. Blant annet ville Goldman Sachs øke utbyttene fra 2,75 til 3,00 dollar pr. aksje.

Goldman Sachs hevet utbyttene, det til tross for at kapitalkravene mot banken ble skjerpet. Banken fikk nemlig beskjed av Fed om at den måtte ha en kapitaldekning av sine risikovektede eiendeler på 13,9 prosent, ifølge Financial Times.

Resultatet fra årets stresstest viste at Goldman ville få utlånstap på over 40 milliarder dollar.

Som sine europeiske motparter var Goldman misfornøyd med skjerpelsene og sendte i midten av juli inn et brev til Feds hvor banken klaget på beslutningen.

Trenger mindre buffer

Det var en real motbakke Goldman gikk inn i. Siden Fed i 2020 åpnet for at bankene kunne klage på resultatene fra stresstestene hadde åtte banker sendt inn klager, men alle har blitt avvist.

Det endret seg imidlertid for Goldman i år, da den ble den første klagebanken som noensinne har fått medhold av Fed.

Kapitalkravet ble siden justert ned til 13,7 prosent av bankens risikovektede eiendeler, fra de tidligere 13,9.

Goldmans klage gikk ut på at Feds konklusjon om at den ville tape 40 milliarder dollar i «worst case»-scenarioene. Banken mente at Feds estimater ikke reflekterte arbeidet banken hadde lagt ned for å stabilisere driften.

Goldman ba om at Fed skulle revurdere kravet om en risikobuffer på 6,4 prosent av de risikovektede eiendelene. Bufferen ville inngå i bankens totale kapitaldekning på 13,9 prosent, i tillegg til blant annet krav til størrelsen på egenkapitalen.

Banken fikk gjennomslag, og risikobufferen ble redusert til 6,2 prosent.

Dersom bufferen en bank sitter på skulle falle under kravet vil det gi restriksjoner på bankens bonusbetalinger og utbytter, i tillegg til for tilbakekjøp av aksjer.