Den tyske DAX-indeksen har hentet seg inn fra et mini-krakk tidligere i august, og nådde torsdag all time-high etter at forventinger om rentekutt sendte børsen videre oppover, skriver Bloomberg.

Indeksen steg med opptil 0,7 prosent og kom opp i 18.936 poeng, og passerte dermed sin forrige toppnotering fra 15. mai på knapt 18.893 poeng.

Hittil i år har DAX steget 13 prosent, noe som gjør den til en av de best presterende hovedindeksene i Vest-Europa, sammen med Italia. Til sammenligning har Oslo Børs steget 9,32 prosent, FTSE i London er opp 8,21 prosent og nærmer seg all time-high og Stockholm-børsen er opp 7,55 prosent. Frankrikes CAC 40-indeks har kun har hatt en liten økning, og er opp 1,15 prosent i år.

– Normalisering

Ifølge Bloomberg ser de tut som om investorer har valgt å overse svakhetene i Europas største økonomi, og blitt mer optimistiske med tanke på at sentralbankene raskt vil kutte rentene.

Investeringsstrateg Christoph Berger fra Allianz Global Investors beskriver overfor den tyske næringslivsavisen Handelsblatt utviklingen som en «normalisering av et overdrevet kursfall» etter at markedet stupte 8 prosent i løpet av tre handelsdager i begynnelsen av august.

Etter dette har DAX bare hatt to handelsdager i minus, med svært små tap.

Den nye DAX-rekorden kommer til tross for at børsdagen startet avventende. For til tross for at Nvidia kunne vise til rekordhøye inntekter, klarte ikke selskapet å innfri de skyhøye forventningene. Dette skapte usikkerhet og førte til et kursfall på rundt syv prosent i etterhandelen, som også påvirket de asiatiske markedene, særlig teknologiselskaper i Japan.