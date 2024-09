Nvidia er ikke den eneste måten å investere i AI på

Chip-giganten Nvidia rapporterte resultater for andre kvartal onsdag, og tallene slo konsensus. Selskapet rapporterte en økning i salget på 122 prosent i kvartalet, men dette var ikke nok til å overbevise investorene, og aksjen falt over seks prosent. Aksjen har steget flere tusen prosent de siste fem årene, men det kan nå være på tide å se etter andre alternativer for eksponering mot kunstig intelligens, skriver CNBC fredag.

De anbefaler investering i børsnoterte fond (ETFer) med eksponering mot kunstig intelligens, da dette kan bidra til å redusere risikoen for at en enkeltaksje svekker avkastningen ved å underprestere i forhold til markedet.

«Hvis du tror på den generelle trenden mot kunstig intelligens, må du innse at ikke alle aksjer vil stige eller falle på samme måte. En ETF gir deg muligheten til å delta i trenden samtidig som du reduserer noen av disse risikoene,» sier Todd Rosenbluth, forskningssjef ved TMX VettaFI.