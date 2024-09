Lanseringen av effektiv behandling av fedme har også påvirket tilsynelatende urelaterte industrier. Aksjekursen til Walmart har falt i påvente av redusert matvaresalg, og aksjekursene til flyselskaper har fått et løft på bakgrunn av forventninger om at mindre vekt skal transporteres, hvilket igjen vil medføre reduserte drivstoffutgifter.

Konkurransen kommer, men “first mover advantage” vil vedvare

Et fedmemarked som trolig overstiger 150 milliarder dollar i 2035 har naturlig nok vakt interessen til de fleste store legemiddelselskapene. Men selv om Novo Nordisks aksjekurs i det korte bildet er påvirket av konkurrentenes pipeline, er vi ikke bekymret, fordi vi forventer at fedmemarkedet i overskuelig fremtid forblir et duopol.

En titt på pipelinene i legemiddelindustrien tyder på at også neste generasjons slankemedisiner vil komme fra Novo Nordisk og Eli Lilly. Samtidig investerer begge selskapene tungt i produksjonskapasitet, hvilket vil bli et langsiktig konkurransefortrinn.

Det andre snedige trekket til selskapene, hvilket også representerer et konkurransefortrinn, er at de arbeider med å dokumentere helseeffektene på fedmerelaterte komorbiditeter, p.t. kardiovaskulær risiko, kronisk nyresykdom og søvnapné. Dette åpner for en bredere bruk og gir en større reseptbase blant spesialiserte leger, samtidig som det bidrar til å rettferdiggjøre kostnader. Det vil ta lang tid, selv etter potensiell godkjenning, før konkurrerende medisiner tar igjen forspranget innen store og spesialiserte studier relatert til komorbiditeter.

Volum og ikke pris vil drive aksjekursen

Et annet hett tema er prisingen av GLP-1 fedmebehandling, ettersom helsebudsjettene vil kunne komme under press hvis det gis grønt lys for større refusjonsordninger. Spesielt frem til valget i USA forventer vi betydelig oppmerksomhet mot prisene på medisiner, og som en konsekvens venter vi volatile aksjekurser.

Historisk har det imidlertid vist seg vanskelig å gjennomføre vesentlige endringer i prisstrukturen i det amerikanske helsevesenet, og vi er derfor ikke bekymret for at et politisk fokus på lavere medisinpriser vil ha en signifikant effekt på prisene på lengre sikt.

En velkjent dynamikk i amerikansk helsevesen er dog at med høyere volum faller prisene, så enhetsprisen vil naturlig nok falle. Både Novo Nordisk og Eli Lillys strategi fokuserer på volum, og med et betydelig behov og etterspørsel etter fedmebehandling er dette en strategi vi også anbefaler investorer å følge.

DNB har en kjøpsanbefaling, og et 12-måneders kursmål på 1.200 på Novo Nordisk.