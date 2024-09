Warren Buffett selger aksjer for 8,6 mrd. kroner

Den amerikanske investorguruen Warren Buffett har vært aktiv med å selge unna bankaksjer den siste uken.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Buffetts Berkshire Hathaway solgt seg ned ytterligere i den amerikanske storbanken Bank of America, som det har vært investert i siden 2011.

I denne runden har Buffett solgt unna 21,1 millioner aksjer, der transaksjonsverdien lå på 845 millioner dollar. Det tilsvarer litt over 8,6 milliarder kroner.

Dette kommer bare dager etter at det ble kjent at Buffett hadde solgt aksjer for 982 millioner dollar, omtrent 10,3 milliarder kroner, i storbanken onsdag. Da hadde han solgt gjennom flere transaksjoner siden 23. august.

Totalt har Buffets investeringsselskap solgt Bank of America-aksjer for over seks milliarder dollar, omtrent 61 milliarder norske kroner, siden slutten av juli.

1.000 milliarder dollar

Siden aksjesalget ble kjent på onsdag har A-aksjen til Berkshire Hathaway steget med 3,5 prosent til 715.299 dollar pr. aksje.

Dermed har markedsverdien av Buffetts investeringsselskap passert 1.000 milliarder dollar, til 1.021 milliarder denne uken. Ifølge CNBC er investeringsselskapet det første ikke-teknologiselskapet i USA til å passere denne milepælen.

Tidligere har Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon og Meta nådd dette nivået, som utgjør drøyt 10.000 milliarder kroner.