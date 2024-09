Ifølge kilder nyhetsbyrået Reuters har snakket med, planlegger amerikanske Goldman Sachs å kutte «hundrevis» av ansatte.

Nedbemanningen en del av en vurderingsprosess som tar utgangspunkt i prestasjonene til de ansatte. Storbanken stoppet denne prosessen de to første årene av pandemien, men har fortsatt med slike prosesser i 2023, og nå i 2024.

En talsperson i Goldman Sachs sier til Reuters at det er en standard prosess, og at de venter å ha flere ansatte i 2024 enn i 2023. Ved utgangen av juni hadde storbanken 44.300 ansatte.

Wall Street Journal rapporterte tidligere fredag at Goldman Sachs skal gjennomføre flere nedbemanningsrunder denne høsten, og at det kan påvirke mer enn 1.300 ansatte, altså mellom tre og fire prosent av arbeidsstyrken. Goldman Sachs har derimot sagt til Reuters at disse tallene ikke stemmer.

Det ble også gjennomført flere nedbemanningsrunder i fjor, og Reuters skriver at mellom én til fem prosent av de ansatte mistet jobben.

Doblet resultatet

I midten av juli publiserte Goldman Sachs kvartalstallene for andre kvartal. Da meldte de om et resultat etter skatt på 2,89 milliarder dollar. Dette er mer enn en dobling fra 1,07 milliarder dollar i tilsvarende periode i fjor.

Inntektene steg fra 10,9 til 12,7 milliarder dollar.

Storbanken trekker frem økt corporate-aktivitet og sterkere resultater i forvaltningsvirksomheten som de to viktigste bidragsyterne til den kraftig økte inntjeningen. Sistnevnte økte inntektene med 27 prosent til 3,88 milliarder dollar, mens honorarene steg 8 prosent.

Goldman-styret godkjente 12. juli en 9 prosents økning i det kvartalsvise utbyttet til 3,00 dollar pr. aksje, med virkning fra tredje kvartal.