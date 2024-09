August var preget av store markedsreaksjoner, både i aksje- og rentemarkedet. Private investorer hos Nordnet omsatte aksjer for 19 milliarder kroner, og i løpet av måneden ble det nettokjøpt aksjer for 367 millioner kroner.

Til tross for noen dager med store svingninger i begynnelsen av måneden, så har markedet i ettertid stabilisert seg.

Korreksjon

– Markedet reagerte svært negativt da den famøse «carrytraden» i Japan sprakk i starten av august. Dette førte til store børsfall, spesielt innenfor amerikansk teknologi. Foreløpig har dette vist seg å være en liten korreksjon, som antakelig markedet var modent for, etter en lang oppgangsperiode, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Ifølge Johannesen var Nordnets kunder på salgssiden da markedet falt 5. august, men de var raske til å kjøpe tilbake posisjonene sine, slik at det ble et nettokjøp av aksjer sett måneden under ett.

– I likhet med børsene har oljeprisen svingt kraftig gjennom august måned. Fra topp til bunn har det vært opp mot seks dollar i forskjell – fra høyt 80-tall til rett under 75 dollar fatet, sier Johannesen.

Shipping og oljeservice

I løpet av den siste måneden har Nordnets kunder kjøpt shipping og oljeservice mens de har solgt unna oljeprodusenter og litt teknologi.

De mest kjøpte aksjene var MPC Container Ships, DOF Group, Höegh Autoliners, Frontline og Shelf Drilling. På salgstoppen tronet Nordic Semiconductor, Vår Energi, DNO, Lerøy Seafood og TGS som de mest solgte aksjene.

– Nordic Semiconductor kom med tall som viste en omsetningsvekst på hele 73 prosent fra første til andrekvartal. Allikevel er omsetningen fra 2024 ned 32 prosent fra samme periode i 2023, så selskapet er fortsatt ikke friskmeldt. Aksjen avsluttet måneden med en oppgang på fem prosent, sier investeringsøkonomen.