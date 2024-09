DNB Markets anbefaler 11 aksjer

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 0,6 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 0,2 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 16,0 prosent hittil i år.

Best gikk det med Atea, Protector Forsikring og Storebrand som gikk opp henholdsvis 3,1 prosent, 2,5 prosent og 2,3 prosent. Verst gikk det med Subsea 7, Entra og Equinor som falt henholdsvis 3,2 prosent, 0,7 prosent og 0,5 prosent.

Satser på BW LPG

Denne uken velger DNB-strateg Paul Harper å inkludere BW LPG i porteføljen.

22. august presenterte BW LPG sine kvartalstall, noe som belønnet med en kursoppgang på 0,5 prosent etterfulgt av et kursløft på 6,6 prosent dagen etter. Rederiet satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på 84,9 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med 149,8 millioner dollar i første kvartal og 78,2 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

I andre kvartal betalte BW LPG et utbytte på 76,4 millioner dollar, ned fra 131,7 millioner dollar i første kvartal i år.

Strateg Paul Harper minner om at den midlertidige opphopningen av skip som venter på last avtar, samtidig som den siste tids rateforbedringer samsvarer med starten på et normalt sesongmessige oppsving i ratene.

Harper beskriver også verdsettelsen som attraktiv, med en rabatt til verdijustert egenkapital etter en periode med svak kursutvikling siden begynnelsen av juni.

Det er verdt å merke seg at DNB Markets fungerte som finansiell rådgiver i transaksjonen der BW LPG kjøpte 12 VLGC-skip fra Avance Gas.