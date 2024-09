Japan presset av USA – Kan utløse alvorlig handelskrig

Kina truer Japan med «alvorlig økonomisk hevn» hvis Tokyo gir etter for USAs press om å stramme inn eksportreglene, skriver Bloomberg. Toyota frykter at innstrammingen kan resultere i at Kina stanser eksporten av mineraler som brukes i bilproduksjon.

USA presser Japan til å innføre ytterligere handelsrestriksjoner mot Kina. Særlig gjelder det selskaper som produserer og selger utstyr knyttet til chipproduksjon, for eksempel Tokyo Electron.

Senior amerikanske tjenestemenn har vært i samtaler med Japan om å danne en strategi som sikrer at Kina ikke vil gjøre store framskritt innen halvlederteknologien.

Japanske tjenestemenn er bekymret for å presse situasjonen ytterligere, og noen i Tokyo-regjeringen skal ha motsatt seg forslaget. Biden-administrasjonen er sikre på at de kan berolige bekymringene og nå en avtale med Japan innen året, ifølge kildene til Bloomberg.

Til hvilken pris

Japan importerer kritiske mineraler fra Kina, som er helt essensielle for bilproduksjon.

Hvis Japan strammer inn på sin eksport av utstyr innen halvledere, er tjenestemenn i Toyota bekymret for at Beijing kan svare med å kutte tilgangen til disse mineralene.

I så fall hadde det ikke vært første gang Kina har spilt dette kortet overfor sine naboer. I 2010 ble eksporten av sjeldne mineraler suspendert som følge av en konflikt i Øst-Kinahavet. Som følge ble hele elektronikksektoren i Japan rystet, ifølge Bloomberg.

«Japan bør ikke stramme inn sin eksportkontroll bare fordi USA ber om det,» sier Akira Minamikawa, analytiker ved forskningsfirmaet Omdia.

«Japan bør ha sin egen filosofi, bestemme hva som er best for landet, og stå for det.»

Jokeren

USA har den såkalte «foreign direct product rule» (FDPR).

Denne regelen gir Washington kontroll over salg av produkter over hele verden, forutsatt at produktet bruker amerikansk teknologi. For øvrig trenger produktet kun inneholde en mikroskopisk del amerikansk teknologi for at regelen er gyldig.

FDPR har ikke blitt nevnt i samtalene med Japan. En amerikansk tjenestemann sier at USA foretrekker å lande en diplomatisk løsning, men utelukker ikke bruken av FDPR.