Disse aksjefondene satset nordmenn på i august

August startet dramatisk med et brutalt og overraskende fall for japanske aksjer, men uroen blåste raskt over. Storebrands Kron-kunder utnyttet fallet til å sikre seg fondsandeler, og nettotegnet for 573 millioner kroner i årets siste sommermåned.

20 milliarder

Dermed rundet total forvaltningskapital for Kron-appen 20 milliarder kroner, etter en vekst på 87 prosent det siste året.

– Mange investerer nok i teknologifond med et ønske om høyere avkastning og eksponering mot fremtidens mest innovative selskaper, særlig innenfor kunstig intelligens. Fondene har gjerne høyere risiko enn globale indeksfond, men det har man fått godt betalt for de siste årene, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand.

Kron Indeks Global, KLP AksjeGlobal Indeks og DNB Global indeks var de mest kjøpte indeksfondene mens DNB Teknologi, Heimdal Høyrente og Alfred Berg Nordic High Yield var de mest populære aktive fondene.

Krons mest solgte fond i perioden var BGF World Energy, Arctic Nordic Corporate Bond og KLP FRN.

Nordnet-kundene økte eksponeringen

Nordnets kunder var også aktive da Japan-børsen stupte. I august nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 313 millioner kroner mens det ble nettokjøpt rentefond for 10 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 2,50 milliarder kroner mens de solgte for 2,18 milliarder kroner, noe som ga et nettokjøp på 323 millioner i august.

– Børsene hentet seg raskt inn igjen, takket være gode selskaps- og makrotall, samt positive signaler fra sentralbankene. De store børsindeksene endte måneden på høyere nivåer enn ved starten av måneden, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Tre av fire fondskunder kjøpte fond under uroen

Ifølge Nordnet var det uvanlig mange kunder som kjøpte og solgte fond 5., 6. og 7. august. Tre av fire kunder som la inn en ordre, kjøpte fond disse dagene, mens kun én av fire solgte. Likevel var det et betydelig nettosalg av fond totalt disse dagene.

FONDSKUNDENE KJØPER: På bildet ser du Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Foto: Iván Kverme

– Dette forteller meg at fondskunder med mindre beløp så på børsfallet som en kjøpsmulighet, mens større kunder solgte unna, sier Sættem.

Nordnet Global Indeks, Nordnet Teknologi Indeks og KLP Aksjeglobal Indeks var de mest kjøpte fondene hos Nordnet i august, mens HSBC Gif Turkey Equity, KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret og Alfred Berg Nordic High Yield var mest solgt.