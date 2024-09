Saken oppdateres.

Nasdaq-indeksen er ned 3,1 prosent og står i 17.171,22 poeng, mens Dow Jones faller 1,5 prosent til 40.938,90 poeng. S&P 500 går tilbake 2,0 prosent til 5.535,29 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,84 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 29,7 prosent til 20,17.

Nvidia er ned hele 8,5 prosent til 109,19 dollar pr. aksje.

«Markedene er nok preget av litt risk-off stemning i forkant av de viktige nøkkeltallene denne uken; aller mest venter markedet på den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for august», skriver Handelsbanken i en rapport.

FAANG-aksjene

De andre store tek-selskapene følger også etter Nvidia og faller på en svak børsdag tirsdag.

Meta faller 1,6 prosent til 512,97 dollar

Amazon faller 1,0 prosent til 176,66 dollar.

Apple faller 3,1 prosent til 222,01 dollar.

Netflix faller 3,7 prosent til 675,39 dollar.

Alphabet faller 3,6 prosent til 157,58 dollar.

Dyre aksjer

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities understreker at resesjonsrisikoen ikke er borte, og minner om at mange husholdninger i USA sliter etter at rentene har kommet mye opp og sparepengene er brukt opp. Han mener det langsiktige avkastningspotensialet i amerikanske aksjer er svakt.

– Amerikanske aksjer har vært kjempedyre, kjempelenge, og aksjemarkedet er nå oppblåst. På kort sikt har vi sett igjen og igjen at det dyre kan bli dyrere, mens det billige kan forbli billig, sier Slyngstadli til Finansavisen.

2025

Analysesjefen mener 2025 kan bli et utfordrende år i aksjemarkedet, og trekker frem en rekke viktige spørsmål som må besvares: Hvordan skal en ny president adressere det store budsjettunderskuddet? Hvordan skal amerikanske selskapers inntjening klare å vokse nye 16 prosent, og hvordan skal global økonomi greie å håndtere at «vekstmotoren» (USA) slakker ned?