Makrotall skaper frykt

De fleste europeiske og amerikanske børsindeksene var ned med 1–1,5 prosent tirsdag ettermiddag, hovedsakelig grunnet en mangel på gode nyheter i markedet. Resultatsesongen er over, og investorene har allerede priset inn snarlige rentekutt i både eurosonen og USA. Samtidig har de i bakhodet at september typisk er en dårlig måned for aksjer.

I tillegg renner det inn lite imponerende makrotall. Det ble blant annet kjent at handelen i Storbritannia i august økte med beskjedne 0,8 prosent på årsbasis. Ekskludert matvarer sank omsetningen med 1,7 prosent.

Frankrike, eurosonens tredje høyest belånte stat, meldte om et budsjettunderskudd på 157 milliarder euro i årets første syv måneder. Nivået var noe lavere enn i samme periode i fjor, men siden 1974 har ikke de franske politikerne klart å balansere statsbudsjettet i et eneste år.

En tredje rapport var mer oppløftende. Antallet nye søkere om arbeidsledighetstrygd i Spania sank til det laveste nivået i en august måned siden 2008. Arbeidsledigheten stiger typisk i august, etter høysesongen i turistbransjen. Selv i andre kvartal lå Spanias arbeidsledighet imidlertid på altfor høye 11,3 prosent.

Heller ikke den reviderte PMI-målingen fra USA ga grunn til jubel. Indeksen sank til 47,9 i august, noe som viser at industrien har vært i krympemodus i to måneder på rad. Produksjonen sank for første gang på syv måneder, grunnet laber etterspørsel.

Svakhet i Kinas økonomi bidro samtidig til et kraftig fall i metallprisene, og de europeiske gruveaksjene Fresnillo, Antofagasta, ArcelorMittal og Umicore fikk kursfall på rundt 5 prosent. På den andre siden av Atlanterhavet førte de samme forholdene til at Freeport-McMoRan svekket seg med nesten 7 prosent.

I USA fortsatte investorene å redusere sin eksponering mot høyt prisede halvlederaksjer. Ved firetiden var AI-lederen Nvidia ned med 6 prosent, og nedturen for Applied Materials, Intel, Arm og Micron Technology ble nesten like kraftig.