– Når markedet priser inn fire rentekutt de neste tre møtene, så er det vanskelig at det blir særlig mye bedre uten at man får dårlige makrotall underveis. Man priser inn en optimal renteutvikling opp mot at man håper makroøkonomien holder seg relativt greit. Går makro bedre, må markedet antageligvis ta bort ett av de kuttene, og skal du ha flere kutt enn fire må man sannsynligvis ha skuffelser i makro som slår ut på inntjeningsforventningene, sier Harper, og fortsetter:

– Du har ikke mye rom for avvik den ene eller den andre veien – enten blir det dårligere makro eller færre rentekutt.

Aksjer ikke spesielt billig

Fallet toppes med at aksjer er ikke spesielt billig akkurat nå.

– S&P 500 er på 21 ganger P/E. Motargumentet er at teknologiselskapene drar snittet opp, men om du ser på S&P equal weight-indeksen så er den på 17 ganger P/E. Det er ikke billig. Tar du ut de store selskapene ser inntjeningsutviklingen også svakere ut, sier han.

Nvidia raste rett under 10 prosent på Nasdaq.

– Det blir veldig tydelig når det er den aksjen. Hittil i år er Nvidia fremdeles opp mer enn 100 prosent, slik at selskapet ikke bare er blant de største aksjene, men også den som har prestert best. Det er mer vanlig at de største vinnerne er mindre selskaper som ikke betyr så mye for indeks. Dette påvirker mer, når ting først begynner å skje. Innenfor halvledere falt den beste aksjen over 5 prosent, så det var ikke bare Nvidia som dro hele indeksen ned.

– Det er de store teknologiselskapene som har drevet oppgangen, men de har også holdt estimatutviklingen positiv. Du kan ikke si at det ikke ser dyrt ut, dersom du tar bort de store selskapene. Tar du de bort, så tar du bort positiv utvikling i inntjeningen. Det går begge veier. Enten så må du ha de med, som trekker prisingen opp, eller så tar du de ut, men da er det vanskelig å forsvare 17 ganger P/E med estimatkutt. Det er vanlig at estimatene kommer ned i løpet av året, men ikke 8 prosent slik de har falt de siste 12 månedene.

– Hadde det bare vært teknologi så kunne man sagt at det ikke hadde mye å si for Oslo Børs, men oljeprisen har vært under press de seneste dagene. Oslo Børs merker det også. Energiindeksen i USA stengte litt høyere enn der den lå da Oslo Børs stengte. Om energiaksjer ikke behøver å falle så mye ved starten bør det hjelpe litt på utviklingen, sier Harper.

– Det slår på sentiment og risikoappetitt. Det er ikke irrelevant selv om vi ikke har de samme type selskapene på Oslo Børs.

– Hvordan skal man se på fallet med investorbriller?



– I det større bildet er nok det viktigste om makro holder seg greit eller ikke. Om vi unngår resesjon er det mer sannsynlig at dette er en midlertidig nedgang slik som den vi hadde i august.

– Men siden flere av disse faktorene ikke blir borte med det første, må vi være forberedt på at dette er noe som kan skje flere ganger utover høsten.