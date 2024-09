Moreld vil på børs

Tidligere HitecVision-eide Moreld Gruppen har nå søkt om notering på Euronext Growth.

I forbindelse med noteringen vurderer selskapet å hente inn penger, som skal bli brukt til tilbakebetaling av gjeld, samt generelle selskapsformål.

– Med nesten 8 milliarder kroner i omsetning har selskapet nådd kritisk størrelse til å bli et børsnotert selskap i Norge. En notering gir selskapet mulighet til å dra nytte av tilgang til kapital og markedssynlighet samt gi investorer eksponering mot vår attraktive forretningsmodell og våre høye vekstmarkeder, sier adm. direktør i Moreld, Geir Austigard, i en kommentar.

Det opplyses at det som en del av børsnoteringsprosessen vurderes det å gjennomføre en reorganisering av Moreld Gruppens eierstruktur.

«Selskapet som børsnoteres vil eie 100 prosent av det nåværende morselskapet til gruppen, Aurora Group Plc., og alle nåværende eiere av aksjer og tegningsretter vil få sitt eierskap rullet opp i det nye børsnoterte selskapet», heter det.

Ble solgt

Det var i starten av januar at HitecVision solgte de tre mest sentrale selskapene i oljeservicekonsernet Moreld - Moreld Apply, Moreld Global Maritime og Moreld Ross Offshore - til britene Julian McIntyre og Venkat Siva, som driver McIntyre Partners.

– Siden McIntyre Partners ble majoritetseier tidlig i år, har vi reposisjonert og vokst selskapet, som har ført til en EBITDA de siste 12 månedene på over 1 milliard kroner med over 11 milliarder kroner i kontraktsreserve fra store kunder på flerårskontrakter, sier adm. direktør i Moreld, Geir Austigard, i en kommentar.

Han trekker frem at Morelds forretningsmodell med lav kapitalbinding resulterer i en sterk kontantstrøm, og at selskapet har til hensikt å opprettholde et moderat gjeldsnivå fremover.

– Vi er derfor godt posisjonert til å betale utbytte og gi en attraktiv balanse mellom vekst og avkastning for investorer, sier Austigard.

Oppkjøp

I juni inngikk Moreld en avtale med HitecVision om kjøp av undervannsentreprenøren Ocean Installer. Prislappen er ikke kjent, men etter det Finansavisen erfarer skal det ha vært snakk om godt over 1 milliard kroner.

Sammen med oppkjøpet gjennomførte Moreld en privat kapitalinnhenting på 225 millioner dollar, tilsvarende 2,4 milliarder kroner, i sikrede obligasjoner hos institusjonelle kredittfond. I tillegg til å finansiere oppkjøpet, skal dette brukes til å refinansiere eksisterende gjeld og forbedre likviditeten.

Etter kjøpet kunne Moreld-sjef Geir Austigard bekrefte at selskapet vurderte en børsnotering.

– Det er et veldig aktuelt spørsmål. Nå har vi nettopp gjort dette oppkjøpet, og så skal vi sette oss ned å vurdere hvilke muligheter som finnes. Vi skal vurdere dette fremover, sa Austigard til Finansavisen i juni.