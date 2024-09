Den voldsomme nedturen i XXL har kostet Øivind Tidemandsen store verdier før han kastet kortene ved å stå utenfor refinansieringen i august i fjor. Det har ikke hjulpet at pengene har rent ut av Home & Cottage som har vært gjennom en periode med konkursbeskyttelse, kriselån fra Tidemandsen og gjeldsløsning.

Men det har hjulpet at elektrokjeden Power har stablet seg på bena og at den har levert gode overskudd for eierne Øivind Tidemandsen og Awilhelmsen.

For Tidemandsen har det imidlertid ikke hjulpet nok. Det viser 2023-regnskapet til hans Dolphin Management. Tidemandsens toppselskap er Dolphin Holding. Her konsolideres hele virksomheten, men brorparten av virksomheten ligger i Dolphin Management.

Selskapets resultat for 2023 endte på minus 261,6 millioner kroner. Det er bedre enn underskuddet på 348,5 millioner kroner fra 2022, men gjør likevel et stort innhugg i egenkapitalen i Tidemandsen-systemet.

Store nedskrivninger og reverseringer

Investeringsselskapet har på nytt gjort store regnskapsmessige nedskrivninger, men også betydelige tilbakeføringer av tidligere tiders nedskrivninger. De store postene i regnskapet handler om nettopp en reversering på 442,4 millioner kroner, som i fjor er ført som inntekt.

Samtidig har Tidemandsen skrevet ned verdien av markedsbaserte omløpsmidler med 496,2 millioner kroner, og han har på toppen av dette gjort en ny negativ verdijustering av eiendeler på 197,3 millioner kroner.

Legg til noen millioner i driftskostnader og rentekostnader, og Tidemandsen endte opp med minusresultatet på noe over en kvart milliard kroner.

Dolphin Management (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 3,8 5,8 Driftsresultat −9,3 −12,7 Resultat før skatt −261,6 −348,5 Årsresultat −261,6 −348,5

Utbytte på 40 mill.

Dolphin Management gikk inn i året med en egenkapital på 936 millioner kroner. Fratrukket 261,6 millioner i underskudd etter skatt og et utbytte på 40 millioner endte han året med en bokført egenkapital på 634,3 millioner kroner.

Øivind Tidemandsen skriver i en styreberetningen at han anser egenkapitalen som meget solid og at utsiktene for fremtidig utvikling er gode, men at det kan bli «noe krevende på kort sikt». Han viser til at kostnadsinflasjon og renteoppgang kan dra selskapets aktivitet i negativ retning samtidig som det kutter kjøpekraften hos kundene.

Under Dolphin Management ligger forvaltningsselskapet Dolphin Asset Management, Dolphin Eiendom, Dolphin Group, Dolphin Invest, Dolphin Kapital, Dolphin Resources og Dolphin Retail.

Eiendomsgevinst

Av enkeltselskapene er det Dolphin Invest som foreløpig har rapportert det største underskuddet for 2023. Her fremkommer et negativt resultat på 112,7 millioner kroner i fjor. I Dolphin Eiendom har Tidemandsen bokført et overskudd på 126 millioner kroner for 2023 takket være en inntektsføring på 146,3 millioner fra et av selskapets datterselskaper, mens han for Dolphin Retail har bokført et underskudd på 57,9 millioner kroner.

Eiendomsvirksomheten handler om handelseiendommer med god kontantstrøm og høyt utviklingspotensial. I motsetning til andre eiendomsaktører har Tidemandsen ikke funnet grunn til å foreta nedskrivninger av eiendommene i porteføljen gjennom de senere årenes nedtur i eiendomsbransjen.