Konsensus peker mot en sysselsettingsvekst på 160.000 i august, noe som i så fall vil være opp fra 114.000 i juli. Arbeidsledighetsraten er ventet inn på 4,2 prosent, ned fra 4,3 prosent måneden før.

Juli-sysselsettingen på 114.000 var for øvrig voldsomt mye svakere enn ventet , og utløste et kraftig fall i rentene.

Tall sluppet torsdag viste at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA løftet seg 2,5 prosent i andre kvartal, mot ventet 2,4 prosent.

«Hvorvidt medlemmene i rentekomiteen, FOMC, vil enes om ett enkelt eller dobbelt kutt er usikkert. Dog skulle morgendagens jobbrapport overraske stort på den negative siden, vil sannsynligheten for et dobbelt kutt øke», skrev Roger Berntsen torsdag morgen i en oppdatering fra Nordnet.

AI-aksje stuper på tall

Blant enkeltaksjer startet Nvidia og Microsoft dagen med 1-2 prosent kursoppgang, men har dabbet av. Førstnevnte er opp 1,21 prosent kl. 19.50, mens sistnevnte er ned 0,06 prosent.

Ellers på AI-fronten merker vi oss C3.ai, som faller 9,5 prosent etter at abonnementsinntektene skuffet i selskapet regnskapsmessige første kvartal. Topplinjen kom inn på 73,5 millioner dollar, mens FactSet-konsensus pekte mot 79,2 millioner dollar.

Tesla stiger nesten 5 prosent på at selskapet planlegger lansering av selvkjøringssystemer (FSD – Full self-driving) i Europa og Kina tidlig neste år.

Frontier Communications faller over 9 prosent etter at Verizon har varslet oppkjøp av selskapet for 20 milliarder dollar, til en prising under onsdagens sluttkurs. Verizon faller 0,4 prosent.

Blant Dow-komponentene viser Merck vei med 3,16 prosent og Amazon med 2,36 prosent oppgang, mens UnitedHealth topper taperlisten med 1,48 prosent nedgang.

PMI overrasker positivt

Ellers på makrofronten torsdag kom S&P Globals endelige sammenstilte innkjøpssjefsindeks (PMI) i USA inn på 54,6 i august, opp fra 54,3 måneden før.

Konsensus pekte på forhånd mot 54,1, ifølge Trading Economics.

PMI for tjenestesektoren kom inn på 55,7 i august, over 55,0 i juli og ventede 55,2.

Samtidig kom forventningsindeksen for amerikanske innkjøpssjefer fra Institute of Supply Management (ISM) inn på 51,5 i august, over 51,4 i juli og ventede 51,1.