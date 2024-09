3:20 min – Norwegian

21:30 min – DOF

Svein Harald Øygard lyser opp når han snakker om DOF Group – offshorerederiet som har gått fra konkurs til å bli en pengemaskin og er blitt blant børsens mest populære oljeserviceaksjer. Lytt til podcasten for å forstå hva han mener med dette sitatet:

– Aksjonærene vil få en større del av kaken, kaken blir større, kaken blir høyere verdsatt, og så får du et ekstra kakestykke i tillegg.

Positiv er han også til utsiktene for flyselskapet Norwegian, selv om han samtidig erkjenner at 2024 ikke ble like bra som man håpet for kort tid tilbake:

– Er markedet blitt mer krevende? Ja, definitivt. I fjor høst trodde alle at vi kunne fylle flyene til randen på høye priser. Det viste seg ikke å være riktig.

Felles for DOF og Norwegian er at begge selskaper har lagt bak seg en stor refinansiering, med John Fredriksen på eiersiden, og der inntjeningen er blitt rekordgod. Kommende utbytter, som gamle låneavtaler foreløpig setter begrensninger på, har de også til felles. Hør Svein Harald Øygard fortelle når utbyttene kommer.