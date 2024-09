I mars i år traff containerskipet «Dali» Francis Scott-broen i Maryland i USA. Seks mennesker mistet livet i ulykken.

Nå, ett halvår etter ulykken, begynner forsikringsselskaper rundt om i verden å få en oversikt over kostnadene knyttet til ulykken og de blir synlige i regnskapene som presenteres til investorer.

Styreleder i den britiske forsikringskjempen Lloyds, Bruce Carnegie-Brown, uttalte torsdag denne uken at ulykken vil koste selskapet over 500 millioner pund, en sum som i norske kroner er i overkant av 7 milliarder kroner.

Men sluttregningen blir lang større enn Lloyds tap. Forsikringsselskaper over hele verden påvirkes.

– Det handler om skipet, om lasten på skipet og om gods som ble isolert i havnen og ikke kunne fraktes ut, sier Carnegie-Brown, ifølge The Times.

Tidoblet regning

Havnen i Baltimore var nærmest blokkert i 11 uker, noe som påvirket over 8.000 ansatte.

De måtte ty til kreative løsninger for å få varer som sto i havnen ut via andre havner, og de måtte finne alternative ruter for å få gods til Baltimore-området og delstaten Maryland.

Carnegie-Brown uttaler at sluttregningen for all verdens forsikringsselskaper kan passere 5 milliarder pund, altså over 70 milliarder kroner med dagens kurs.

Broen som ble truffet skal erstattes med en ny bro, som alene er estimert å koste nærmere 20 milliarder kroner. Den forventes å åpne i 2028. Men før det kan skje, må over 50.000 tonn med skrapmetall fjernes fra elven hvor den gamle broen krysset.