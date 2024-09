ABG: KJØP NORWEGIAN - Senker likevel kursmålet

I en analyse fra ABG Sundal Collier skriver analytiker Petter Nystrøm at han velger å inntar en forsiktig holdning til Norwegian i forkant av tallene for tredje kvartal. Ved neste kvartalspresentasjon forventer han et driftsresultat på to milliarder kroner, 11 prosent under konsensus på 2,25 milliarder kroner.

Analysefakta Aksje: Norwegian

Meglerhus: ABG Sundal Collier

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 13,5 (15)

Trafikktallene for august var to prosent bedre enn ventet, og september forventes også å bli solid på grunn av høstferien. Likevel utrykker han bekymringer rundt enhetskostnadene, med en forventet økning på 5,8 prosent på årsbasis, blant annet grunnet forsinkelser i flyleveranser fra Boeing.

For fjerde kvartal ventes kapasitetsveksten å øke, noe som kan legge press på inntektene.

Nystrøm påpeker også at, til tross for positive trafikkrapporter og optimistiske signaler fra konkurrenter som Ryanair, er visibiliteten utover de neste tre månedene begrenset.

Analytikeren beholder kjøpsanbefalingen på Norwegian, og beskriver prisingen som attraktiv med en P/E på 7-8. Samtidig kutter han kursmålet fra 15 til 13,5 kroner for å reflektere lavere estimater.

Fredag omsettes Norwegian for 10,78 kroner, ned 5,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.