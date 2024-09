Iran har sendt ballistiske missiler til Russland for å støtte landets krig i Ukraina, til tross for flere måneders advarsler fra amerikanske og europeiske tjenestemenn om å la være, ifølge personer med kjennskap til saken, det skriver Bloomberg.

Finansavisen skrev mandag at europeiske tjenestemenn forventet at Iran ville sende missiler til Russland. De ventet at det ville skje innen kort tid, og det ble bekreftet i dag fredag.

USA informerte sine allierte om bevisene, og at dette trekket sannsynligvis vil føre til ytterligere sanksjoner fra både USA og EU mot Teheran, ifølge kildene, som ønsket å være anonyme da de diskuterte konfidensielle vurderinger.

Iran har tidligere levert hundrevis av droner til Russland siden de startet krigen mot Ukraina, men overføringen av ballistiske missiler markerer en dypere involvering i Moskvas krig. Det amerikanske nasjonale sikkerhetsrådet har foreløpig ikke besvart en forespørsel om kommentar.

The Wall Street Journal var de første til å rapportere om at missilene var blitt overført.