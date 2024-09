JPMorgan føyer seg inn i rekken av storbanker som har nedgradert deres syn på Kina den siste tiden, ifølge CNBC.

Tidligere i uken nedgraderte analytikerne i investeringsbanken synet på kinesiske aksjer fra overvekt til nøytral, på grunn av «utfordrende utsikter», ifølge strateg for fremvoksende markeder, Pedro Martins. JPMorgan anbefaler i stedet å ha større overvekt i andre fremvoksende markeder.

Selv om det brede synet ikke er like positivt lenger, har JPMorgan fortsatt 18 kinesiske aksjer i deres globale portefølje med anbefalte aksjer i fremvoksende markeder.

Ifølge analytikerne har de fortsatt en preferanse for enkte tech-selskaper, i tillegg til noen veddemål på kunstig intelligens.

Analytikerne mener det er dårligere mulighter innen konsum og eiendom.

CNBC skriver videre at kinesiske myndigheter har erkjent at etterspørselen i landet er svakere, men har foreløpig ikke tatt noen tydelig grep for å bedre sentimentet blant konsumentene.

Usikkerhetsmomentene ved kinesisk økonomi dreier seg om flere ting ifølge analytikerne, og strekker seg fra spenninger med USA, til vedvarende deflasjonspress.

I forbindelse med nedgraderingen tok JPMorgan inn CR Gas, samtidig som det tok ut PDD, China Construction Bank og Kingdee International fra modellporteføljen.

Porteføljen inkluderer også Alibaba, Tencent, Kuaishou Technology og Meituan.