Bred oppgang på Wall Street - Nvidia steg 3,5 prosent

Industritunge Dow Jones steg 1,20 prosent til 40.829,69 poeng. Brede S&P 500 endte opp 1,16 prosent til 5.471,07 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq steg 1,16 prosent til 16.884,60 poeng.

Fryktindeksen VIX falt 11,26 prosent til 19,86. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,7 prosent.

Nvidia endte opp 3,54 prosent mandag. Aksjen falt 9,5 prosent forrige uke på tirsdag, som utslettet 279 milliarder dollar i markedsverdi, det største tapet av markedsverdi på én dag for et amerikansk selskap noensinne, skriver Marketwatch. Totalt forrige uke falt AI-yndlingen 13,9 prosent.

Apple lanserte sin nyeste modell iPhone 16 mandag, og aksjen endte opp 0,04 prosent. Meta steg 0,9 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 1,33 prosent. Microsoft steg 1 prosent, og Tesla steg 2,63 prosent.

Skremte investorer

«Svake Non Farm Payrolls-tall skremte investorene på Wall Street fredag, noe som førte til et kraftig fall i børsindeksene. Gitt at den amerikanske økonomien balanserer på en knivsegg med hensyn til underliggende vekst, er svake makrotall dårlig nytt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Fredag falt New York-børsen markant etter offentliggjøringen av nye jobbtall. «Månedens viktigste tall», viste at det ble skapt 142.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA i august, mens det på forhånd var ventet 160.000.

Andre bevegelser

Republikanernes presidentkandidat Donald Trump utløste mandag en rally i cannabisaksjer etter at han signaliserte at han er på linje med Biden-administrasjonen om å senke den føderale klassifiseringen av cannabis til et mindre restriktivt nivå.

Den amerikanske WTI-oljen endte opp 1,34 prosent til 68,58 dollar fatet. November-kontrakten for nordsjøoljen Brent falt 0,18 prosent til 71,71 dollar fatet.

Kryptovalutaen Bitcoin falt 0,19 prosent til 57.013 dollar etter å ha steget over 4 prosent i løpet av mandagens handel. Ethereum steg 3,07 prosent til 2.344,98 dollar.