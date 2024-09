I august ble det skapt 142.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA, på forhånd var det ventet 160.000. Juli-rapporten ble nedrevidert til 89.000 jobber, fra tidligere 114.000, juni også nedrevidert til 118.000 fra 179.000.

Arbeidsledigheten endte på 4,2 prosent, mens konsensus ventet 4,2 prosent. I forrige måling var arbeidsledigheten 4,3 prosent, som utløste Sahm-regelen.

Gjennomsnittlig timelønn steg med 0,7 prosent måned over måned, høyere enn forventet på 0,3 prosent.

-Samlet sett er dette litt svakere enn ventet, men ikke så svakt at det går mot dobbelt rentekutt senere i måneden, sier Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank.

– Tiden er inne

Sentralbanksjef Powell sa under Jackson Hole: «Tiden er inne for at politikken må justeres». Fed har indikert at de har rettet oppmerksomheten bort fra inflasjon og mot sysselsetting. Powell ønsker ikke «ytterligere avkjøling» av arbeidsmarkedet.

Neste rentemøte er 18. september. Markedet har i forkant av dagens nøkkeltall priset inn et rentekutt på 25 basispunkter, men gir 40 prosent sannsynlighet for et dobbeltkutt, altså 50 basispunkter.

En halvtime etter rapporten høyner swaps-markedet, og venter 1,54 kutt på september-møtet.

– Arbeidsledigheten er viktigere

Både Goldman Sachs og JPMorgan ligger under konsensus, henholdsvis 155.000 og 150.000 nye jobber.

3-måneders snittet for «non-farm payrolls» er 170.000, 6-måneders snittet er 194.000, mens 12-måneders snittet er på 209.000 nye jobber. I juli ble det skapt 114.000 nye jobber utenfor landbruket i USA, betydelig under konsensus på 175.000.

«Vi mener den viktigste delen av rapporten er arbeidsledighetsraten», skriver Goldman.

Goldman spådommer:

Arbeidsledighetens påvirkning på rentemøtet Arbeidsledighet % Utfall av rentemøtet i september 4,19 eller lavere 25 basispunkt (gitt positiv payroll-måling) 4,20-4,29 25 basispunkt (gitt payroll måling over 150.000) 4,20-4,29 50 basispunkt (gitt payroll måling under 150.000) 4,30 eller høyere 50 basispunkt Goldman Sachs S&P 500 reaksjon etter «Non-farm payrolls» Antall jobber S&P 500 bevegelse Over 250.000 Opp 50-100 basispunkt 200-250.000 Opp minst 100 basispunkt 150-200.000 Opp 25-50 basispunkt 100-150.000 Ned 0-50 basispunkt Mindre 100.000 Ned minst 100 basispunkt Goldman Sachs