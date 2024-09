Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Det er et bredt fall i Asia etter at den demokratiske visepresidenten Kamala Harris og republikaneren Donald Trump møttes i en etterlengtet presidentdebatt.

Duellen mellom visepresident Kamala Harris og tidligere president Donald Trump varierte fra deres planer for økonomien til forholdet mellom USA og Kina og innvandring. Da debatten var over, hadde oddsen for seier for Harris steget til rundt 55 prosent på PredictIt, skriver Bloomberg.

Yenen styrket seg etter at Bank of Japan-styremedlem Junko Nakagawa signaliserte flere renteøkninger.

I Japan faller Nikkei 1,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,9 prosent. I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,9 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 1,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,6 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er eneste lysglimt med en oppgang på 0,4 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen falt til under 70 dollar fatet tirsdag som følge av etterspørselsbekymringer, spekulativt salg og robuste forsyninger.

Onsdag morgen henter nordsjøoljen seg noe inn. I morgentimene er prisen på brent med november-leveringen opp 0,6 prosent til 69,57 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 66,12 dollar fatet.

Samtidig følger markedet nøye med på orkanen «Francine», som etter prognosene vil treffe Louisiana senere onsdag.

Wall Street

På New York-børsen endte Nasdaq-indeksen opp 0,8 prosent og stod ved børsslutt i 17.025,88 poeng, mens Dow Jones falt 0,2 prosent til 40.736,92 poeng. S&P 500 steg 0,5 prosent til 5.495,52 poeng.

Oracle steg hele 11,4 prosent etter at selskapet la frem tall som var bedre enn ventet. Teknologigiganten omsatte for 13,31 milliarder dollar og fikk et justert resultat på 1,39 dollar pr. aksje i årets første regnskapsmessige kvartal.

Storbanken JP Morgan bykset ned hele 5,2 prosent på New-York børsen tirsdag. Fallet skyldes forsiktig guiding og økende frykt for stagflasjon, ifølge CNBC. Selskapet fortalte analytikere at forventingene for netto renteinntekter- og utgifter i 2025 var for optimistiske.

Andre bankaksjer som Goldman Sachs og Morgan Stanley falt henholdsvis 4,4 og 1,6 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ned 0,96 prosent tirsdag. Dof Group falt kraftig etter utbyttemelding, mens Fredly-favoritt steg videre.

Equinor falt 1,9 prosent til 264,00 kroner, mens Aker BP endte ned 1,5 prosent til 223,90 kroner. Vår Energi gikk tilbake 2,6 til 32,27 kroner.

Kongsberg Automotive har fått vind i seilene etter at Arne Fredly dunket ut den tidligere storeieren Teleios.

Tirsdag dukket det også opp et annet KOA-kjøp i Finansavisens Bjellesau-oversikt. Aasulv Tveitereid har sikret seg aksjer i selskapet for 6,3 millioner kroner. Aksjen steg hele 13,0 prosent til 1,62 kroner på høy omsetning.