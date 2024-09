Kriseemisjon sender aksje kraftig opp

Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs åpner i grønt tirsdag. Klokken 11.10 står hovedindeksen i 1.387,50, en oppgang på 0,6 prosent.

Oljeprisen falt til under 70 dollar fatet tirsdag som følge av etterspørselsbekymringer, spekulativt salg og robuste forsyninger.

Onsdag morgen henter nordsjøoljen seg noe inn. I morgentimene er prisen på brent med november-leveringen opp 1,3 prosent til 70,08 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 1,3 prosent til 66,63 dollar fatet.

Equinor stiger 0,6 prosent til 265,95 kroner, mens Aker BP er opp 0,9 til 226,00 kroner. Vår Energi klatrer 0,7 prosent til 32,51 kroner.

DNB Markets oppjusterer kursmålet i oljeselskapet DNO fra 12 til 16 kroner. Aksjen styrkes 3,3 prosent til 11,09 kroner.

Bevegelser

NRC hentet inn 200 millioner til dumpingpris etter børsslutt tirsdag. – Det er markedet som setter prisene, uttalte finansdirektør Åsgeir Nord i NRC Group.

Ifølge selskapet skal emisjonen, som var satt til 2,50 kroner, ha vært betydelig overtegnet. Aksjen er nå opp over 9 prosent til 3,80 kroner.

Største eier i Vow , oppkjøpstoppene Bård Ingerø og Narve Reiten, er tvunget til å selge nesten hele beholdningen for 75 millioner til DNB. Nå vurderer storbanken strategiske alternativer.

– DNB vil i samråd med selskapet ta nødvendige grep for å sikre en ansvarlig utvikling over tid, og vil også vurdere eventuelle strategiske alternativer, til det beste for selskapet og aksjonærene, direktør for konserninvesteringer, Tor Arne Hansen i DNB til Finansavisen. Aksjen fyker rett opp 7,9 prosent til 2,80 kroner.

Vow varslet for snart to uker siden behov for 150 millioner for å unngå brudd med lånebetingelsene.

Spetalen-exit i rigg

Okea har tildelt Archer en 5-årig borekontrakt på Brage-feltet, går det frem av en børsmelding.

Kontraktssummen for den faste 5-årige perioden oppgis til 850 millioner kroner. I tillegg følger en opsjon på ytterligere to år. Archer-aksjen går frem 3,2 prosent til 20,44 kroner.

Investor Øystein Stray Spetalens Ferncliff TIH solgte seg helt ut av Dolphin Drilling tirsdag. Onsdag faller aksjen 10,7 prosent til 3,45 kroner. Så langt i år er aksjen ned nesten 60 prosent. Spetalen er dog på langt nær ute av selskapet. Han sitter nemlig fortsatt som nest største eier gjennom S.D. Standard ETC.

Mye av aksjehavariet kan tilskrives en feilet borekontrakt i Nigeria, men nå er riggen ute av landet.

– Selskapet fyrer på alle tre sylinderne fra første april neste år, og vi vil ha 100 prosent kontraktsdekning på hele hele flåten frem til august, sa Iversen til Finansavisen etter tallene for andre kvartal, som viste et resultat før skatt på minus 13,7 millioner kroner.

Ellers tar vi med at Norsk Hydro stiger rundt 4 prosent til 57,64 kroner. Selskapet meldte i går om et tilbakekjøpsprogram på 2 milliarder kroner, eller inntil 1,8 prosent av markedsverdien av selskapet.