Tvangssalg i Vow: Største eier dumper aksjer

Bård Ingerø og Narve Reiten har via investeringsselskapet Ingerø Reiten Investment Company (IRIC) fått tvangssolgt rett over 29 millioner aksjer i Vow, og duoen sitter kun igjen med rett over 2 millioner aksjer i selskapet.

Det er storbanken DNB som har tvangsinnløst aksjene.

– DNB vil opptre som en ansvarlig hovedaksjonær i selskapet, og vil støtte det pågående arbeidet med å få på plass en riktig kapitalstruktur. DNB vil i samråd med selskapet ta nødvendige grep for å sikre en ansvarlig utvikling over tid, og vil også vurdere eventuelle strategiske alternativer, til det beste for selskapet og aksjonærene, sier direktør for konserninvesteringer, Tor Arne Hansen i DNB.

Nå er det snart gått to uker siden Vow varslet behov for 150 millioner for å unngå brudd med lånebetingelsene. Pareto Securities og DNB Markets har gjort sonderinger blant investorer, men hittil er de sårt tiltrengte pengene ikke kommet på plass. I mellomtiden har aksjekursen rast på Oslo Børs.

– Har det vært emisjoner på trappene som det er blitt takket nei til?



– Vi har ingen kommentar til tidligere prosess, men som ledd i å få på plass en riktig kapitalstruktur for selskapet er det naturlig at DNB som hovedaksjonær deltar i en emisjon.

Narve Reiten meddeler at han vil trekke seg som styreleder etter tvangssalget.

– Vi arbeider for tiden intenst med å styrke Vows finansielle stilling. Dette arbeidet har prioritet og Vow er et fantastisk flott selskapet .Vi snakker naturligvis om IRIC, våre øvrige investeringer der og vår rolle i Vow gjennom mange år, men det er ikke dagen for det i dag. Nå konstaterer vi at IRIC har vært tvunget til å selge det aller meste av sine aksjer i Vow. Jeg har funnet det riktig å meddele valgkomiteen i Vow at den bør forberede valg av ny styreleder i selskapet, sier Narve Reiten til Finansavisen.

Les også Har tapt 1,5 milliarder på tre grønne marerittår Bård Ingerø og Narve Reiten eide aksjer for 1,6 milliarder. Så sprakk den grønne boblen. Nå er det bare 127 millioner igjen.

Har stort låneengasjement

«DNB på begge sider av bordet», skrev Finansavisen den 2. september med henvisning til at DNB Markets jakter egenkapital, mens banken har lånt Vow 575 millioner kroner.

«Det er strenge regler som sørger for at potensielle interessekonflikter skal unngås i situasjoner som denne, og DNB har lang erfaring med å håndtere at bank og meglerhus er involvert i flere prosesser som angår samme selskap», sa kommunikasjonsrådgiver Kari Vartdal Riise i DNB.

DNB har en egen avdeling som jobber med å restrukturere skadeskutte selskaper, samt være aktiv eier. Da Nille holdt på å gå over ende vendte banken seg til Kjersti Hobøl, som tidligere har stablet skadeskutte kjeder som Kid og Princess på bena igjen.