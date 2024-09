Storkontrakt sendte aksje til værs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 1.381,37 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,82 dollar, opp 0,9 prosent. Tor Svelland i det råvarefokuserte hedgefondet Svelland Capital mener mye av oljeprisfallet vi har sett den siste tiden skyldes veddemål fra store fond.

Onsdag gikk Equinor opp 0,1 prosent til 264,35 kroner, Aker BP gikk opp 0,5 prosent til 224,90 kroner mens Vår Energi klatret 0,9 prosent til 32,56 kroner.

Okea har tildelt Archer en femårig borekontrakt på Brage-feltet. I en børsmelding fremgår det at kontraktssummen er på 850 millioner kroner. I tillegg følger en opsjon på ytterligere to år. Aksjen klatret 8,0 prosent til 21,40 kroner.

De største eierne i Vow , oppkjøpstoppene Bård Ingerø og Narve Reiten, er tvunget til å selge nesten hele beholdningen av aksjer for 75 millioner kroner til DNB. Nå vurderer storbanken ulike strategiske alternativer.

– DNB vil i samråd med selskapet ta nødvendige grep for å sikre en ansvarlig utvikling over tid, og vil også vurdere eventuelle strategiske alternativer, til det beste for selskapet og aksjonærene, sier Tor Arne Hansen, direktør for konserninvesteringer i DNB. Vow-aksjen falt 1,4 prosent til 2,56 kroner.

Tirsdag kveld hentet NRC 200 millioner kroner til en dumpingpris på 2,50 kroner stykket, i en emisjonen som var betydelig overtegnet. En rekke primærinnsidere tegnet seg i emisjonen, blant annet adm. direktør Anders Gustafsson som kjøpte aksjer for én million kroner. Aksjen gikk opp 0,6 prosent til 3,49 kroner.

Tirsdag solgte Øystein Stray Spetalens Ferncliff TIH seg helt ut av Dolphin Drilling. Spetalen er dog på langt nær ute av selskapet, da han fortsatt sitter som nest største eier gjennom S.D. Standard ETC. Aksjen falt 11,3 prosent til 3,43 kroner.

DNB Markets oppjusterer kursmålet på DNO fra 12 til 16 kroner, noe som bidro til å løfte aksjen 3,9 prosent til 11,16 kroner.

Tirsdag meldte Norsk Hydro om et tilbakekjøpsprogram på to milliarder kroner, eller inntil 1,8 prosent av markedsverdien av selskapet. Onsdag klatret aksjen 3,6 prosent til 57,42 kroner.

Frontline er blant favorittaksjene til John Martin Nilsen i Norse Forvaltning, delvis fordi oljetransporten og fraktratene typisk stiger mot slutten av året. Onsdag gikk Frontline-aksjen opp 1,1 prosent før den sluttet på 239,50 kroner.