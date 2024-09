Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,97 prosent ti 1.394,80 poeng torsdag. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,6 milliarder kroner.

November-kontrakten for Brent-oljen lå ved børsslutt på 71,55 dollar pr. fat, opp 1,4 prosent. På samme tid onsdag var prisen 69,80 dollar fatet. Den amerikanske WTI-oljen steg torsdag 1,6 prosent til 68,38 dollar pr. fat.

Equinor steg 0,7 prosent til 266,25 kroner. Berenberg har oppjustert anbefalingen til «hold» og kursmålet fra 260 til 290 kroner, ifølge TDN Direkt.

Aker BP steg 0,9 prosent til 227,00 kroner. Her har Berenberg gjentatt «hold» og løftet kursmålet fra 260 til 270 kroner. Dessuten har bjellesauene Aasulv Tveitereid og Arne Fredly lastet opp med flere aksjer.

Hydro steg 2,2 prosent og Kongsberg Gruppen 2,9 prosent, mens Yara falt 0,1 prosent. MPC Container Ships steg 5,8 prosent, og REC Silicon falt 8,0 prosent.

Kongsberg Automotive føk opp 14,5 prosent til 1,86 kroner, etter at ABG Sundal Collier tok opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 2,00 kroner. Aksjen er denne uken også blitt tatt inn i Finansavisens bjellesauportefølje , etter Arne Fredlys inntok i aksjen.

DOF Group steg 1,3 prosent til 89,65 kroner. Her har ABG Sundal Collier oppjustert kursmålet fra 120 til 135 kroner. Det er samme kursmål som Pareto-analytiker Bård Rosef opererer med, i tillegg til en kjøpsanbefaling.

Ultimovacs stupte 22,0 prosent til 1,91 kroner. Bjørn Rune Gjelstens kreftvaksineselskapet meldte etter børsslutt onsdag at pasientrekrutteringen til Lungvac-studien med vaksinekandidaten UV1 er stanset. Forklaringen er svært langsom rekruttering, hovedsakelig fordi det er kommet nye behandlingsalternativer for pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). DNB-analytiker Geir Hiller Holom frykter nå at Ultimovacs «kommer til å forsvinne, i hvert fall i sin nåværende form».

Enda verre gikk det med SoftOx Solutions, som falt 31,7 prosent til 0,02 kroner. Medtech-selskapet, som er midt i en restrukturering, rapporterte om et underskudd før skatt på nær 29 millioner kroner i første halvår i år, mot et tap på 7,9 millioner i samme periode i fjor. I tillegg meldte selskapet at det har tapt i tingretten i en sak mot en tidligere konsulent, som har fremmet krav om bonus for tjenester utført i 2022. SoftOx vil anke dommen, der eks-konsulenten tilkjennes 2,5 millioner kroner pluss renter og saksomkostninger.