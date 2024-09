Boeing ned, gull opp

Boeing-kursen fikk et løft på godt over 3 prosent mandag, etter å ha fått på plass en foreløpig avtale med en fagforening som representerer 33.000 ansatte. Avtalen inkluderte en 25 prosent lønnsøkning over fire år. Arbeiderne ville imidlertid ha 40 prosent, og fredag stemte de imot forslaget og gikk ut i streik.

Boeing er ikke blitt rammet av streik siden 2008, og nå vil produksjonen av selskapets fly forsinkes. Ved firetiden fredag var aksjekursen ned med rundt 2 prosent. Paradoksalt har de ansatte i de seneste årene gjort det langt bedre enn de fleste aksjonærene. Boeings børsverdi er nå uendret fra midten av februar 2017, og konsernet har ikke betalt utbytte siden tidlig i 2021.

Fra USA kom det også tall som bekrefter at inflasjonstrykket fortsetter å avta. Eksport- og importprisene falt med henholdsvis 0,7 og 0,3 prosent i august, mot ventet 0,1 og 0,2 prosent. Tallene viser også hvor svake mange av USAs eksportmarkeder er, noe som burde ramme landets multinasjonale selskaper særlig hardt.

For øvrig steg gullprisen for første gang til mer enn 2600 dollar per unse i derivatmarkedet og til rekordhøye 2584 dollar i spotmarkedet. En forklaring er at Fed snart starter en ny runde med rentesenkinger, og dessuten skaper stadig større geopolitisk risiko etterspørsel etter den «trygge havnen». President Putin erklærte torsdag at Nato vil være i krig med Russland, dersom organisasjonen lar Ukraina angripe landet med utenlandske langdistansemissiler. En beslutning rundt dette ventes å bli tatt av Storbritannia og USA i løpet av de nærmeste dagene.

Gullprisen er nå opp med ganske imponerende 36 prosent på et år, mens børsindeksene S&P 500 og Euro Stoxx 600 «bare» har lagt på seg henholdsvis 13 og 25 prosent. VanEcks børsnoterte fond for aksjer i store gullgruveselskaper har gjort det enda bedre, med en økning på 40 prosent.