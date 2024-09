Hovedaksjonær vil ha mer i Protector

Awilhelmsen-selskapet AWC har engasjert Pareto Securities til å utforske muligheten for et blokkjøp av cirka én million aksjer i Protector Forsikring, opplyses det i en melding like etter børsslutt mandag.

Det tilsvarer cirka 1,2 prosent av utestående aksjer i forsikringsselskapet.

Basert på mandagens sluttkurs på 222,50 kroner, er AWC ute etter å kjøpe aksjer for mer enn 222 millioner kroner.

Den omvendte bokbyggingen ventes å lukkes onsdag 18. september klokken 16.30.

Opp 24 prosent i år

AWC eier fra før drøyt 15,8 millioner aksjer i Protector Forsikring, tilsvarende cirka 19,2 prosent, som gjør selskapet til Protectors største aksjonær. Nest største eier er Stenshagen Invest med drøyt 9 prosent.

AWC er nærstående til Arve Ree, nestleder i styret i Protector Forsikring, opplyses det videre.

I tillegg til posisjonen i Protector eier AWC blant annet 18,9 prosent i børsnoterte Cambi samt 82 prosent i e-helsegruppen Kernel. Investeringsselskapet forvalter verdier for rundt 10 milliarder kroner, etter at flere av selskapene i porteføljen hadde en veldig god utvikling i 2023.

Protector-aksjen endte forøvrig flatt på 222,50 kroner mandag. Hittil i år er den opp 23,6 prosent.