DNB Markets foretar endringer i ukeporteføljen

I løpet av forrige uke steg DNBs portefølje med anbefalte aksjer 1,6 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,3 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 14,0 prosent hittil i år.

Best gikk det med Entra, Bonheur og SR-Bank som gikk opp henholdsvis 7,4 prosent, 4,6 prosent og 3,6 prosent. Atea og Vår Energi var de eneste aksjene i porteføljen som hadde en negativ kursutvikling, og endte uken ned henholdsvis 1,2 prosent og 0,5 prosent.

Satser på Yara

Denne uken velger DNB-strateg Paul Harper å vrake Atea til fordel for Yara. Siden Atea ble tatt inn i porteføljen 10. juni har den falt 5,2 prosent.

Harper er godt fornøyd med den siste tids signaler fra ledelsen i Yara, hvor de modererer sine grønne investeringsambisjoner. Strategen mener det bør kunne øke avkastningen til aksjonærene fremover.

Han tror også de negative estimatrevisjonene har nådd en bunn, og beskriver pris/bok på 1 som en attraktiv verdsettelse.

På Paretos årlige energikonferanse i Holmenkollen i forrige uke tok Yaras konsernsjef, Svein Tore Holsether, et knallhardt oppgjør med de som vil ha en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Samtidig pekte han på at mange av dagens grønne løsninger er altfor dyre, noe som har bidratt til at omstillingen går langt tregere enn tidligere antatt.

«Vi får ikke til en grønn omstilling med røde regnskapstall», uttalte Holsether.

Mandag formiddag omsettes Yara-aksjen for 304,10 kroner, ned 0,7 prosent.