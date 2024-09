Daglig leder i kriserammede Vow, Henrik Badin, måtte se aksjene sine tvangsselges hver eneste handelsdag forrige uke. 4,6 millioner aksjer ble tvangssolgt.

Tvangssalgene har fortsatt inn i den nye uka. Investeringsselskapet Badin Invest Limited har mandag og tirsdag solgt henholdsvis 380.000 og 225.000 aksjer i Vow, etter pålegg fra bankene. Aksjene er solgt til rundt 950.000 kroner og 535.000 kroner.

Siden forrige mandag har Badins beholdning av Vow-aksjer falt fra 9,9 millioner aksjer til 4,7 millioner aksjer. Beholdningen er nå verdt rundt 12 millioner kroner.

Vow-aksjen har på en måned blitt rasert med 65 prosent, etter at det i slutten av august ble kjent at selskapet desperat jakter 150 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelsene i tredje eller fjerde kvartal.

Les også Vow-sjefen sitter med gjeld til ørene Vow-sjef Henrik Badins aksjer er verdt 28,7 millioner kroner etter kurshavari. Gjelden hans utgjorde 22 millioner ved årsskiftet.

– Håper ikke alt blir solgt

Til tross for de utfordringene selskapet står overfor, deltok Badin på Pareto-konferansen forrige uke, hvor han for første gang uttalte seg om tvangssalget.

– Det har vært mye mediedekning som ikke handler om selskapet. Jeg er ikke her for å snakke om det, men har tre kommentarer. Badin Invest selger aksjer. Det er i mot min vilje og utenfor min kontroll, sa Vow-sjefen under sin presentasjon på Holmenkollen.

– Jeg håper ikke alle aksjene blir solgt, la han til.

Aksjene ble tvangssolgt av Badins bank etter at aksjekursen stupte, noe som førte til at banken ikke lenger hadde den nødvendige sikkerheten.