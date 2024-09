– Det har vært mye mediedekning som ikke handler om selskapet. Jeg er ikke her for å snakke om det, men har tre kommentarer. Badin Invest selger aksjer. Det er i mot min vilje og utenfor min kontroll, sa Vow-sjef Henrik Badin under sin presentasjon av selskapet under Pareto-konferansen i Holmenkollen torsdag.

Denne uken har det vært en mediestorm rundt Oslo Børs-noterte Vow etter et skred av tvangssalg fra ledelsen og store aksjonærer. Hittil er en tredjedel av Badins aksjer blitt solgt etter krav fra banken, mens aksjene til selskapets største eiere, Bård Ingerø og Narve Reiten, er tatt over av DNB.

– Vi ønsker DNB velkommen som største aksjonær, og fra deres kommentarer kommer de til å være en ansvarlig aksjonær, som støtter Vow i fremtidig vekst. Det er en god ting. Bård og Narve har vært instrumentelle i de siste årene, i å støtte selskapet. Det er trist å se dem gå, sa Badin.

Har pant hos flere banker

Etter presentasjonen fortalte Badin at investeringsselskapet hans Badin Invest har Danske Bank som långiver, at pantet ble inngått for flere år siden og at dialogen med bankene startet nylig.

– Hvorfor blir aksjene solgt, ble han spurt etter presentasjonen.

– Det må du ta med banken. Banken har valgt å selge aksjer i Badin Invest. Når aksjekursen går ned, så har ikke banken sikkerhet. Jeg håper ikke alle aksjene blir solgt.

– Hvilke lånevilkår er det som er brutt?



– Det er ingen lånevilkår som er brutt, svarer Badin.

– Blir alle aksjene solgt?