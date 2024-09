Andresen-familiens konglomerat Ferd, kontrollert av Johan Henrik Andresen og hans døtre Katharina og Alexandra, fyller 175 år i år. Jubileet markeres med at selskapet i september tar med seg alle 70 ansatte på safari til Afrika, skriver DN.

Destinasjonen er nasjonalparken Masai Mara mellom Kenyas hovedstad Nairobi og Victoriasjøen.

Støtter masaiene

Ferds toppsjef Morten Borge bekrefter reiseplanene overfor avisen.

– Jeg håper du får frem vår genuine støtte og engasjement for Masai Mara, skriver han i en e-post, og viser til et over 20 års samarbeid med de norske reiselivsselskapene Basecamp Explorer og Saruni Basecamp.

– Vi gjør mye for å støtte lokalbefolkningen, masaiene, der. Vi har bidratt til å bevare dyreliv og lokalkultur ved å etablere et landeierforhold som gjør at masaiene får inntekter fra turismen og at de ville dyrene får ferdes fritt, fortsetter Borge, og tallfester Ferds samlede støtte til over 10 millioner kroner over de 20 årene.

Vanlig rutefly

Ferd-sjefen oppgir til DN at han ikke vet prisen på Kenya-turen, men at den varer i 5-6 dager.

– Vi flyr vanlig rutefly, sier han, men vil ikke kommentere avisens spørsmål om Johan Andresen og familien blir med.

Ifølge norske skatteregler må selskaper legge inn faglig program på større velferdstiltak og turer for ansatte for å slippe arbeidsgiveravgift – og at ansatte skal slippe inntektsskatt på fordelen.

– De ansatte må skatte av fordelen ved turen, men Ferd kompenserer for dette, understreker Borge.

All-time high

175-årsjubileet inntreffer samme år som Ferds verdijusterte egenkapital har steget til all-time high. Halvårsrapporten Kapital omtalte i forrige uke viste at verdiene i Andresen-familiens investeringsselskap steg 2,4 milliarder til 48,2 milliarder kroner gjennom årets seks første måneder.

Dette oversteg verdiene fra det forrige rekordåret i 2021, da de ble målt til 48 milliarder kroner.

– Det er hyggelig at alle våre forretningsområder leverer positive resultater, sa konsernsjef Borge i en kommentar.

Hoveddriveren for fremgangen er ifølge bladet porteføljen av børsnoterte investeringer i Ferd Capital, bestående av Benchmark Holdings, BHG Group, Elopak, Lerøy Seafood, Nilfisk, Trifork og Boozt. Av disse var det bare sistnevnte som falt gjennom første halvår.

Resten kunne vise til positiv avkastning på mellom 8,1 og 24,4 prosent. Porteføljens totalavkastning i halvåret ble 17,9 prosent.

Familiekonsernet innkasserte også betydelige utbytter, først og fremst fra Aibel og Interwell.