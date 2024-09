Hegnar om Kapitals rike-liste: –Sensasjonell endring

Finanstidsskriftet Kapital lanserer torsdag sin rykende ferske liste over Norges 400 rikeste, og det er mye dramatikk å spore på årets liste.

Skipsreder John Fredriksen troner også i 2024 på topp som Norges desidert rikeste, og for første gang i historien bruker Kapital billiontermer for å beskrive en norsk formue. Fredriksen er nå god for over en kvart billion.

– Verdt å merke seg er at alle de tre rikeste nordmennene har valgt å bosette seg i utlandet. John Fredriksen på Kypros/i London. Nummer to på listen, Torstein Hagen i Sveits. Og nummer tre, Ole Andreas Halvorsen, i USA.

– Av de 50 rikeste nordmennene har nå cirka halvparten flyttet ut, og ser vi på hele listen over alle de 400 rikeste, er omtrent halvparten av alle verdiene deres enten helt eller delvis kontrollert fra utlandet. Det er en dramatisk utvikling i norsk eierskap, skriver Kapital.

Verdt å merke seg i så måte er også at milliardærene som har flagget ut, har hatt dobbelt så høy avkastning på formuen sin enn patriotene som har blitt værende hjemme.