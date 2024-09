Markant børsoppgang i Tokyo og Hongkong etter rentekutt

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve klinte onsdag kveld til med et dobbelt rentekutt på 0,5 prosent til mellom 4,75 og 5,00 prosent. Det gir bred børsoppgang i Asia.

I Japan styrkes Nikkei 2,62 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,55 prosent.

Bank of Japan har nå startet sitt eget todagersmøte som avsluttes fredag. Også her er det ventet en rentebeslutning, etter at sentralbanken tidligere i år avsluttet sitt ti år lange ultralave renteregime.

I Kina styrkes Shanghai Composite 0,59 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 1,81 prosent. Kospi i Sør-Korea, som torsdag har ukens første handelsdag, stiger 0,09 prosent.

Nifty 50 i India er opp 0,85 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 0,72 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,58 prosent. Ferske nøkkeltall viser at den australske arbeidsledigheten endte på 4,2 prosent i august. Det var akkurat som på forhånd ventet.