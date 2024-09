Monsterkutt får fart på børsene

Markedet hadde priset inn rundt 60 prosent sannsynlighet for et rentekutt på et halvt prosentpoeng, og dette viste seg også å være fasiten. Ytterligere kutt på i alt 0,75 prosentpoeng ventes innen utgangen av året. Relativt «haukete» uttalelser fra sentralbanksjef Jerome Powell bidro til at USA-børsene likevel falt noe onsdag, men torsdag var de igjen nær rekordhøye nivåer. Ved firetiden hadde S&P 500 og Nasdaq steget med henholdsvis 1,6 og 2,5 prosent, mens Euro Stoxx 600 la på seg 1,2 prosent.

På London-børsen steg Next med mer enn 7 prosent, kort tid etter at motekonsernet for andre gang oppjusterte sin guiding for dette regnskapsåret. Ledelsen forklarte at høstkolleksjonen selger bedre enn ventet og ser nå for seg et resultat før skatt på 995 millioner pund, mot tidligere antatt 980 millioner pund. I første halvår økte omsetningen utenfor hjemmemarkedet Storbritannia med hele 23 prosent.

I USA gjorde teknologiaksjer det særlig bra, idet risikoappetitten vendte tilbake i markedet. Halvlederprodusentene Nvidia, AMD og Broadcom fikk kursløft på 4-6 prosent. Pilene pekte også oppover i banksektoren samt for sykliske aksjer som Caterpillar, mens investorene reduserte eksponeringen mot defensive sektorer som forsyning, helse og dagligvarer.

S&P 500-indeksens største vinner var imidlertid noe så kjedelig som et familieorientert restaurantkonglomerat. Darden Restaurants leverte skuffende inntekter og inntjening i sitt første regnskapskvartal, idet salget per restaurant sank med 1 prosent på et år. Selskapet, som blant annet eier Olive Garden-kjeden, opprettholdt imidlertid sin guiding for hele regnskapsåret. Også en ny samarbeidsavtale med Uber Eats bidro til kursløftet på mer enn 7 prosent.

Gullprisen har svingt voldsomt i kjølvannet av Feds rentekutt. På det meste kostet det edle metallet mer enn 2.600 dollar per unse i spotmarkedet. Nivået var torsdag ettermiddag redusert til 2.577 dollar, noe som innebærer en økning på 33 prosent i det seneste året.