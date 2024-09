Stemningen er god på børsene i Asia- og Stillehavsregionen fredag, etter at Wall Street torsdag feiret Federal Reserves dobbelkutt med nye rekorder for både Dow Jones og S&P 500.

Dow Jones passerte 42.000 for første gang og endte på 42.028,54 etter en oppgang på 1,3 prosent. S&P 500 passerte 5.700 for første gang og endte opp 1,7 prosent til 5.713,88.

I Tokyo spretter Nikkei opp 1,9 prosent til 37.868,88, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 1,6 prosent til 2.658,91.

Les også Opptur for Fredriksens doblingskandidat En lang Moses Lake-kontrakt sendte REC Silicon opp nesten 30 prosent torsdag. Hydro, Yara, Archer og Autostore utmerket seg også positivt.

To rentedommer

Bank of Japan holdt fredag – som ventet ifølge Trading Economics – styringsrenten uendret på 0,25 prosent etter at konsumprisveksten for august kom inn på 2,8 prosent på årsbasis. Det var opp fra 2,7 prosent i juli.

Kjerneinflasjonen landet på 2,0 prosent, opp fra 1,9 prosent måneden før.

Yenen styrker seg noe mot dollar fredag morgen, og USDJPY står i skrivende stund i 142,26.

Den kinesiske sentralbanken rørte heller ikke sine nøkkelrenter fredag. Den 1-årige primærlånerenten blir dermed liggende på 3,35 prosent, mens den 5-årige renten – en referanse for boliglånsrenter – blir liggende på 3,85 prosent.

Dommen er overraskende, ettersom 27 av 39 økonomer i en Reuters-undersøkelse tidligere denne uken så for seg et rentekutt fredag.

Les også – Ikke rart kronen ikke er sterkere Norges Bank signaliserer bare tre rentekutt det neste drøye året. Markedet venter det dobbelte. – Ikke rart kronen ikke er sterkere, mener Dane Cekov, SpareBank 1 Markets.

Men kutt på vei?

Kinesiske yuan reagerer med å styrke seg for sjette dag på rad, til sitt høyeste nivå på 16 måneder.

Men markedsaktører tror ifølge nyhetsbyrået nå at et rentekutt snart vil inngå i en større stimulansepakke. Etter Fed dobbelkutt har Beijing spillerom til å støtte økonomien uten å skade valutaen nevneverdig.

Hang Seng i Hongkong stiger 1,5 prosent, mens large cap-indeksen CSI 300 faller 0,3 prosent i Shanghai.

Ellers i regionen er Kospi-indeksen i Sør-Korea opp én prosent, mens Taiwan-børsen stiger 0,6 prosent og Sydney-børsen 0,3 prosent.