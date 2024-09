Dramatisk riking-flukt

Vi i Kapital er nå ute med vår rykende ferske liste over Norges 400 rikeste, og det er mye dramatikk å spore på årets liste.

Skipsreder John Fredriksen troner også i 2024 på topp som Norges desidert rikeste, og for første gang i historien bruker vi billiontermer for å beskrive en norsk formue. Fredriksen er nå god for over en kvart billion.

Fredriksen etterfølges av cruisereder Torstein Hagen på andreplass. Etter at Hagens cruiserederi, Viking Cruises, i fjor ble børsnotert i USA, har Hagens formue est ut. Det siste året har cruiserederen i snitt blitt 156 millioner kroner rikere – hver eneste dag. Det utgjør en årlig formuesøkning på 57 milliarder kroner, og gir Torstein Hagen en totalformue på 92 milliarder kroner.

På tredjeplass har Kapital rangert den USA-bosatte hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen fra Fredrikstad med en formue på 76 milliarder kroner. Med det er alle de tre rikeste nordmennene nå bosatt i utlandet. John Fredriksen på Kypros/i London og Torstein Hagen i Sveits.

Av de 50 rikeste nordmennene har nå cirka halvparten flyttet ut, og ser vi på hele listen over alle de 400 rikeste, er omtrent halvparten av alle verdiene deres enten helt eller delvis kontrollert fra utlandet. Det er en dramatisk utvikling i norsk eierskap.

Verdt å merke seg i så måte er også at milliardærene som har flagget ut, det siste året har hatt dobbelt så høy avkastning på formuen sin enn patriotene som har blitt værende hjemme.

Kapitals 400-liste viser også at mange store formuer har gått tapt de siste årene, og da først og fremst i markedet for næringseiendom. Høy belåning og høye renter har tæret på formuene til eiendomsinvestorer som Ivar E. Tollefsen og Pål G. Gundersen. Ivar Tollefsens Heimstaden eier blant annet 150.000 hjem i ti land, men de siste årene har mye av disse verdiene forvitret. Bare i løpet av de to siste årene har formuen hans skrumpet med 36 milliarder kroner. Dette samtidig som eiendomsinvestor Pål G. Gundersen har opplevd at 94 prosent av formuen hans har smuldret bort.

Også rederarving Petter Olsen, som i 1996 gikk helt til topps som Norges aller rikeste, er i år helt ute av Kapitals 400-liste. Olsen er en av få nordmenn som sammenhengene har figurert på oversikten over landets rikeste siden oppstarten av listen i 1989, men onsdag denne uken ble han slått personlig konkurs.

Historien om Petter Olsens ruin, også omtalt på lederplass av Trygve Hegnar i dagens utgave av Finansavisen, illustrerer godt hvor fort enkelte kan gå fra rikdom til ruin her i Norge.

Det var regninger fra Skatteetaten på flere hundre millioner kroner som fikk begeret til å renne over for Olsen. Nå må mannen som i 1996 var Norges rikeste, gå fra gård og grunn. Dette etter at han for lengst har måttet plukke ned og selge de mest verdifulle Munch-maleriene sine. En etter en. Hele den dramatiske historien om Petter Olsens vei fra rikdom til ruin kan dere lese her.





God helg og god lesning!

Vibeke Holth



Redaktør, Kapital