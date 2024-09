Det største fallet har rammet Pål G. Gundersen. Kapital anslår at 72-åringen har blitt 5,5 milliarder kroner “fattigere”, en nedgang på over 78 prosent, riktignok også etter å ha gitt bort en betydelig sum til en stiftelse. Merkantilbygg-eieren er blant dem som gjorde seg søkkrik på aggressiv belåning av bolig og næringseiendom i perioden med fallende renter, men nå får oppleve baksiden av medaljen. Ifølge Finansavisen satt Gundersens selskap ved utgangen av første halvår med gjeld til kredittinstitusjoner på rundt 7,8 milliarder, mens rentekostnadene hadde doblet seg på kun to år. På et tidspunkt dro banken i bremsen og Gundersen mistet signaturretten i eget selskap. For å bøte på situasjonen er det kjent at han har måttet selge både eiendommer og andre verdier, både fra virksomheten og privat.