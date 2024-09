Smell for utelivsgründer

I mai skrev Finansavisen om Jan Vardøens Frogner Kino som ble besluttet tvangssolgt etter manglende innbetalinger av felleskostnader. Nå viser også regnskapene til Vardøens holdingselskap, Dilligaf Holding, betydelige økonomiske utfordringer.

Utelivsgründeren fikk gjennom holdingselskapet inntekter på 677.012 kroner i fjor. Resultat før skatt endte med et tap på 21 millioner kroner, ifølge DN.

Vanskelig gjeldssituasjon

Revisor understreker at selskapet befinner seg i en vanskelig gjeldssituasjon, og har ikke klart å fornye finansieringen. Styret, ledet av Vardøen, har bestemt seg for å selge unna eiendeler for å betjene gjelden, ifølge DN.

Regnskapet til Dilligaf Holding viser en samlet gjeld på 23 millioner kroner.

«Selskapet har ikke nødvendig likviditet til å betjene løpende drift, herunder renter og avdrag på gjeld som da er misligholdt», skriver styret.



Selskapets finansieringsavtaler er utløpt, og disse har ikke blitt reforhandlet. Det er heller ikke blitt funnet alternativ finansiering, ifølge DN.

«Situasjonen indikerer at det foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift, og selskapet vil derfor muligens ikke kunne realisere sine eiendeler og møte sine forpliktelser gjennom den ordinære virksomheten», skriver revisor.