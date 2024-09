Aksjer som tjener på Trump- eller Harris-seier

Tirsdag 5. november vil amerikanerne gå til stemmeurnene for å bestemme om det blir Donald Trump eller Kamala Harris som vil innta det ovale kontoret i Det hvite hus.

Ifølge CNBC har analytikerne i Barclays satt sammen en liste over hvilke aksjer de ville satset på og som tjener på om seieren går i favør Trump eller Harris.

«Amerikansk politikk er fra før av vanskelig å predikere, men spesielt dette valget blir fulgt tett ettersom den økonomiske politikken ser veldig forskjellig ut avhengig av valgresultatet», skriver Barclays-analytiker Terence Malone i en analyse.

Han venter at dersom Trump blir president så vil det kunne lede til en ny global handelskrig, og trekker frem at Trump tidligere har lovet store importtoller dersom han blir valgt, blant annet 10 prosent toll på all import til USA og mellom 50 og 60 prosent toll på kinesiske varer.

Om Harris vinner valget tror Malone at dette vil føre til mindre dramatiske endringer, ettersom det meste av hennes forslag vil bli stoppet i Kongressen.

Trump-aksjene Aksje Kursmål Siste kurs MicroStrategy 146 132,67 Goldman Sachs 565 484,58 Union Pacific 280 251,20 L3 Harris Technologies 265 229,71 UnitedHealth Group 604 580,65 Anbefalinger fra Barclays. Kurser i dollar.

Selskapene på listen inkluderer kryptoselskapet MicroStrategy, Goldman Sachs, forsvarselskapet L3 Harris Technologies og helseforsikringsselskapet UnitedHealth Group.

Listen for aksjer som vil tjene på en Harris-seier inkluderer helseomsorgselskapet Centene, samt lavprisforhandleren Burlington og boligprodusenten D.R. Horton.