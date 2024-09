Europeiske bankaksjer tryner

De fleste europeiske børsindeksene var marginalt høyere mandag, etter fredagens kraftige nedtur. Det var imidlertid en del dramatikk i banksektoren, der Credit Agricole, BNP Paribas, Societe Generale og UniCredit fikk kursfall på 2-5 prosent.

Nedturen skyldtes delvis at Tysklands myndigheter bestemte seg for å beholde sin eierandel på 12 prosent i Commerzbank. Politikerne vil at banken forblir uavhengig, noe som stikker kjepper i hjulene på UniCredits ønskede oppkjøp. Sistnevnte meldte 11. september at 9 prosent av Commerzbank var kjøpt, og mandag søkte italienerne om å øke eierskapet til 29,9 prosent.

Også begredelige makrotall tynget på banksektoren. PMI-målinger fra både eurosonen, Tyskland og Frankrike skuffet stort og viser at aktiviteten i privat sektor faller markant. Industrien er i særlig dårlig form, mens etterspørselen i tjenesteytende sektor har stagnert. Rapportene bidro til å senke de lange rentene i både Tyskland og Frankrike.

I USA var det derimot «risk on»-stemning og hælene i taket, idet investorene fortsatte å rotere ut av defensive aksjer og inn i teknologisektoren. Gode nyheter fra Intel bidro til den gode stemningen. Aksjen steg med rundt 3 prosent, da det ble kjent at private equity-giganten Apollo Global Management ønsker å skyte inn opptil 5 milliarder dollar i halvlederprodusenten. I tillegg skal Qualcomm nylig ha snakket med Intels ledelse om et mulig oppkjøp.

General Motors-kursen sank derimot med godt over 3 prosent. Bilprodusenten skal permittere 1700 ansatte i Kansas. Årsaken er at fabrikken skal bygges om til å lage elbiler.

For øvrig snakket Raphael Bostic, som er på Feds pengepolitiske komite, om fremtidige rentebeslutninger. Han sa blant annet at ytterligere senkinger kan komme raskere enn han antok i begynnelsen av sommeren, grunnet overraskende sterke fall i inflasjonen og presset i arbeidsmarkedet. Derivatmarkedet priser nå inn en 47 prosent sannsynlighet for et nytt rentekutt på 0,5 prosentpoeng 7. november.