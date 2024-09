(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Kl. 10.15 står hovedindeksen i 1.413,67, opp 0,10 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Opptur

Den kinesiske sentralbanken la natt til tirsdag frem en rekke pengepolitiske lettelser og støtte til eiendomsmarkedet for å forsøke å få i gang økonomien. Også råvarepriser reagerer positivt på tiltakene.

Norsk Hydro styrkes 4,30 prosent til 64,96 kroner som dagens mest omsatte.

– Hvis disse tiltakene fører til en marginalt bedre etterspørsel de kommende årene, og det i utgangspunktet er ventet et ganske balansert marked, kan denne etterspørselsøkningen slå ganske mye ut på aluminiumsprisen, sier analytiker Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets til Finansavisen.

Elkem er opp 5,61 prosent til 18,26 kroner, mens jernmalmprodusenten Rana Gruber klatrer 2,39 prosent til 68,50 kroner.

Tørrlastrederiet Belships meldte tirsdag morgen at salget av de gjeldfrie supramax-skipene Belfriend og Beltide er fullført, og at selskapet nå har vedtatt et ekstraordinært utbytte på 1,00 krone pr. aksje.

Nyheten sender aksjen opp 11,23 prosent til 21,40 kroner.

Golden Ocean styrkes 5,79 prosent til 136,10 kroner, mens MPC Container Ships klatrer 2,65 prosent til 22,10 kroner.

Siden i sommer har fondet Odin Norge hamstret aksjer på stadig lavere kurser i AutoStore. Totalt har de nå kjøp aksjen for en halv milliard.

– Vi håper å treffe en bunn, sier forvalter Atle Hauge til Finansavisen.

AutoStore-aksjen stiger tirsdag 2,85 prosent til 10,09 kroner.

I rødt

REC gikk til himmels på en langsiktig silangassavtale i forrige uke. Nå kan selskapet få konkurranse fra naboen i Moses Lake, som opprinnelig ble sett på som en mulig storkunde.

REC-aksjen er ned 2,54 prosent til 8,65 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen opp 1,19 prosent til 74,78 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,32 prosent til 71,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oppgangen kommer etter de israelske angrepene på Hizbollah i Libanon, samt gigantpakken av økonomiske lettelser fra den kinesiske sentralbanken.

Equinor faller 0,13 prosent til 267,30 kroner, mens Aker BP er ned 0,90 prosent til 231,40 kroner. Morgan Stanley nedgraderer nå sistnevnte fra hold til salg, og kutter samtidig kursmålet fra 307 til 240 kroner.

Vår Energi svekkes 0,18 prosent til 33,34 kroner.

Okea meldte mandag ettermiddag at de har inngått en avtale om å selge sin 15 prosent andel i Yme-feltet til Lime Petroleum for 15,65 millioner dollar. Aksjen klatrer 3,27 prosent til 20,86 kroner.